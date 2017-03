Neumarkter Naturschützer retten Knoblauchkröten

NEUMARKT - Die seltene und streng geschützte Knoblauchkröte lebt an der Weißmarter. Nicht etwa in der unberührten Natur, sondern in einer alten Kiesgrube und einem industriellen Absetzbecken.

Etwa drei Stunden dauert der Aufbau des mehrere hundert Meter langen Schutzzauns entlang der Weißmarterstraße. © Foto: Hauke Höpcke



Die ersten Opfer hat der Autoverkehr schon gefordert. Die blutigen Kadaver einiger Erdkröten liegen flach gedrückt auf der Weißmarterstraße, an deren Rand die Mitglieder des Landesbunds für Vogelschutz LBV einen mehrere hundert Meter langen Krötenschutzzaun aufstellen.

In wenigen Tagen beginnt der eigentliche Zug der Amphibien. Eine nächtliche Temperatur um die zehn Grad Celsius und ausgiebige Regenfälle: Was für uns Menschen so richtiges Igitt-Wetter ist, bedeutet für Kröte und Molch das Signal zum Aufbruch in ihr Laichgewässer.

Erdkröten, Teich- und Bergmolche leben in dem Kiefernwald, in einer aufgelassenen Kiesgrube kommt die seltene Knoblauchkröte vor. Von ihnen fallen jedes Jahr bis zu 100 Tiere in die in regelmäßigen Abständen aufgestellten Eimerfallen. Bei der gewöhnlichen Erdkröte sind es über 1000 Exemplare, die Molche sind mit bis zu 400 Tieren vertreten.

Die Amphibien zieht es zu einem Überlauf der Absatzbecken der Firma Egner + Sohn, in dem das ganze Jahr Wasser steht. "Ohne diesen Teich könnte die Knoblauchkröte hier nicht leben", sagt Bernd Söhnlein, der Kreissprecher des LBV.

Denn die Knoblauchkröte hat eine Besonderheit: Ihre Kaulquappen sind mehrjährig. Zwei bis drei Jahre schwimmen sie in ihrem Laichgewässer, bevor es sie an Land zieht. Dabei erreichen die Quappen eine beachtliche Größe, werden bis zu 19 Zentimeter lang. Dagegen wirkt die erwachsene Knoblauchkröte eher kompakt. 4,5 bis acht Zentimeter wird sie groß, zählt damit zu den kleineren Froschlurchen. Seine Oberseite ist hellbraun gefärbt und hat oliv-braune Flecken unterschiedlicher Größe. "Ein hübsches Tier", sagt Söhnlein.

Doch nicht wegen ihres Äußeren ist die Knoblauchkröte "streng geschützt". Da könnte der Bergmolch mit seinem kräftig orangenen Bäuchlein mithalten. Er erreicht aber nur den Status "besonders geschützt". Aber die Knoblauchkröte stellt ganz besondere Ansprüche an ihren Lebensraum. Neben dem stehenden Gewässer benötigt sie einen leichten lockeren Boden, in den sie sich mit ihren harten Schwielen an den Hinterfüßen einen Unterschlupf gräbt. Genau diese Kombination findet die Art links und rechts von der Weißmarterstraße. Weitere Vorkommen gibt es noch bei Mühlhausen, Freystadt und Rohr.

Seit einigen Jahren stellt der LBV den Krötenzaun an der Weißmarterstraße auf, nachdem eine Erhebung dort besonders viele überfahrene Amphibien festgestellt hatte. Das Material stellt die Stadt Neumarkt, die Arbeit leisten die ehrenamtlichen Naturschützer. Dabei ist das Aufstellen des Zaunes mit drei Stunden noch der geringste Aufwand. Sechs Wochen dauert die Wanderzeit, jeden Tag müssen Kröten und Molche aus den Eimerfallen gesammelt und auf die andere Straßenseite gebracht werden. "Es gibt einen richtigen Dienstplan für das Dutzend Helfer", sagt Söhnlein.

Ein fester Zaun mit Amphibientunnels befindet sich noch im Planungsstadium. Die Betonröhren leiten die Tiere unter der Straße hindurch. Nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Sommer. Denn die "Hüpferlinge", also die jungen Kröten, sind auf ihrem Rückweg noch ungeschützt.

