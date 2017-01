Neumarkter Nummernschildklau geht weiter

NEUMARKT - Die Polizei bittet um Mithilfe: Die Nummernschild-Diebe haben schon wieder zugeschlagen: Beim Parkplatz am Pöllinger Bahnhof wurden die Kennzeichen zwischen 10. und 17. Januar abegschraubt, am vergangenen Wochenende sind in Tiefgaragen in der Pöllinger Straße in Woffenbach die Nummernschilder von zwei Autos verschwunden.

Symbolbild Nummernschild © Kammler



In der Zeit vom 10.01.2017 bis 17.01.2017 wurden am Parkplatz des Bahnhofes in Neumarkt, Ortsteil Pölling, von zwei geparkten Fahrzeugen jeweils beide Kennzeichen entwendet.

Laut Polizeibericht sind in der Zeit von Freitag, 13. Januar, um 19.45 Uhr bis Montag, 16. Januar, um 6.30 Uhr, von einem Smart, der in einer Tiefgarage in der Pöllinger Straße stand, Kennzeichen abmontiert und entwendet worden.

In derselben Zeit wurden ebenfalls in der Pöllinger Straße in Neumarkt aus der Tiefgarage eines anderen Hauses zwei Kennzeichen von einem Toyota abgeschraubt und entwendet.



In letzter Zeit wurden vermehrt Kfz-Kennzeichen im Neumarkter Stadtgebiet von unbekannten Tätern entwendet. Die Bürger werden gebeten, die Polizei zu verständigen, wenn sie etwa beobachten, dass sich Personen an Autokennzeichen zu schaffen machen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Neumarkt, Telefon: 09181/4885-0.

