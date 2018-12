Neumarkter OB blickt mit viel Zuversicht ins neue Jahr

Im Zentrum einer prosperierenden Region - Drei Bürger und Orchester geehrt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Vier Ehrungen standen im Mittelpunkt der Festsitzung des Stadtrates im festlich geschmückten Foyer des Reitstadels in Neumarkt.

Im geschmückten Foyer des Reitstadels hielt OB Thomas Thumann am Dienstagabend die Festansprache. © André de Geare



Ernst-Herbert Pfleiderer ist nun Ehrenbürger der Stadt, Johann Paulus erhielt für seine Verdienste die silberne Stadtmedaille, der Kulturförderpreis 2018 ging an die Stadtkapelle Mistelbach und der Sportehrenpreis an Jürgen Dietrich.

In seiner Festansprache verwies OB Thomas Thumann zufrieden auf ein sehr gutes Jahr: Bei der Gewerbesteuer erwartet Neumarkt mit rund 29,8 Millionen Euro die zweithöchsten Einnahmen in der Stadtgeschichte, die Kommune gehöre mit dem Landkreis zu den Regionen in Deutschland, wo die Schuldnerquote am niedrigsten ist und liege in einem Ranking über Dynamik an einer der vordersten Stellen.

Zuletzt habe es sogar noch geheißen, dass Neumarkt die sicherste Stadt Deutschlands sein soll. Das lasse mit viel Zuversicht ins neue Jahr blicken.