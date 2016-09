Neumarkter OG-Schüler gedenken Ernst Haas

NEUMARKT - Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte des Ostendorfer-Gymnasiums gedachten in einer schlichten Zeremonie in der Aula ihres Freundes Ernst Haas, der am 23. August 91-jährig in New York verstorben ist.

Schlicht und würdevoll, so haben Schüler und Lehrkräfte des Ostendorfer-Gymnasiums von Ernst Haas Abschied genommen. © Foto: Franz Xaver Meyer



„Mit Ernst Haas verlieren wir ein Juwel der Menschlichkeit und mit seinem Tod endet die 800-jährige Geschichte der Neumarkter Juden“, sagte Religionslehrer Helmut Enzenberger in seiner Würdigung. Bei Klezmer-Klängen, gespielt von Enzenberger, dem Musiklehrer Klaus Rauchensteiner und den Schülerinnen Miriam Frind und Simone Uschold, wurde an das Leben von Ernst Haas erinnert, der im Jahr 1925 in Neumarkt zur Welt kam, 1938 nach Fürth umzog und die Torturen in vielen Konzentrationslagern überlebte. Das Ostendorfer-Gymnasium knüpfte mit ihm im Jahr 2004 Kontakte und es entstand das Musical „Der letzte Brief“.

Im Jahr 2006 kam Ernst Haas zum ersten Mal ans Ostendorfer-Gymnasium. Bei jedem seiner weiteren Besuche in seiner Heimatstadt, dem letzten 2014, suchte er die Begegnungen am OG. 183 Schüler schickten ihm Glückwunschkarten zu seinem 90. Geburtstag, was die enge Verbundenheit dokumentiert. „Jeder, der ihn kannte, erlebte einen unheimlich feinfühligen, wissbegierigen und stets bescheidenen Menschen, dem Überheblichkeit und Arroganz fremd, Gewalt, Ausgrenzung und Abwertung zuwider waren“, betonte Enzenberger. Schülersprecherin Daisy Miranda sowie die Schüler Hannah Eberhardt und Jonas Lautenschlager entzündeten am Gedenktisch die Kerzen der Menora, dem siebenarmigen Leuchter, und legten Steine nieder, wie es jüdischem Brauch entspricht.

„Mit Ernst Haas verlieren wir einen einzigartigen Herzensfreund. Das Andenken an ihn wird genauso bleiben wie die Namen aller Neumarkter Opfer der Shoa“, sagten die Schüler, die Haas persönlich kennengelernt hatten. Oberstudiendirektorin Ulrike Severa zollte den Schülern ihren Respekt, die still und ergriffen dem Abschied von Ernst Haas folgten. Bei dem jährlichen Gedenkgottesdienst am 9. November, dem Tag der Pogromnacht, soll, so Enzenberger, heuer besonders an Ernst Haas erinnert werden.

fxm