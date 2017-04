Neumarkter Passionspiele sind gesichert

Michael Ritz wird im Jahr 2019 die Regie führen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nun steht es fest: Auch 2019 wird es Passionsspiele in Neumarkt geben.

Thomas Fries stellt auch 2019 den Heiland dar. © Foto: Fritz Etzold



Bis vor kurzem hatten sie auf der Kippe gestanden, weil viele der Organisatoren und Mitwirkenden von 2009 aus gesundheitlichen Gründen oder wegen des Alters nicht noch einmal antreten konnten. Doch nun habe sich ein neues Organisationsteam gefunden, sagt Karl Maurerer, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Neumarkt, die die Passionsspiele ausrichtet.

Franz Düring ist der Leiter des Organisationsteams, das sich bereits einmal mit dem Regisseur Michael Ritz getroffen hat. Der 60-Jährige aus Sulzbach-Rosenberg inszeniert die dortigen Knorr-von-Rosenroth-Festspiele und hat auch schon zweimal für die Schweppermann-Spiele in Kastl verantwortlich gezeichnet.

Regisseur Ritz entwickelt gerade seine eigene Vorstellung von dem Neumarkter Stück. Dabei ist die wichtigste Hauptrolle schon gesetzt: Thomas Fries aus der Hasenheide wird erneut den Heiland darstellen. Für die anderen wichtigen Rollen wird Ritz wahrscheinlich eine Art Casting durchführen.

Treffen am 22. April

Die gesamte Passionspielgemeinde trifft sich am Samstag, 22. April, um 19 Uhr im Johanneszentrum. Dort stellen sich der Regisseur und das Organisationsteam vor. Es werden Listen ausliegen, wo man sich für Nebenrollen und Helferdienste eintragen kann. "In diesen Tagen verschicken wir die Einladungen an alle Mitwirkenden des letzten Passionspiels", sagt Mauerer.

Doch auch alle anderen Neumarkter, die etwas zu den Passionspielen beitragen möchten, sind dabei herzlich willkommen. Schließlich finden diese nur alle zehn Jahre statt, da sind neue, nicht zuletzt jüngere Gesichter gern gesehen

HAUKE HÖPCKE