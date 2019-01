Neumarkter Passionsspieler proben jetzt in Kostümen

Von den rund 600 Gewändern wurden viele neu genäht — Schwere Römer-Rüstung - vor 48 Minuten

NEUMARKT - Hochbetrieb hinter den Kulissen: An diesem Wochenende haben die Darsteller der Neumarkter Passionsspiele erstmals bei den Proben ihre Alltagskleidung gegen die Kostüme getauscht. Da muss kurz vor Probenbeginn jeder Handgriff sitzen, damit die Gewänder und die Illusion auf der Bühne perfekt sind und Regisseur Michael Ritz zufrieden ist.

Egal ob Römer, Frau vom Volk oder Sängerin: „Mit Kostüm ist man mehr in der Rolle.“ Darin sind sich die Darsteller einig.



Maßgeblichen Anteil daran haben Rita Iberl und Sabine Ehrler, die als Schneiderinnen für die Kostüme zuständig sind. Iberl ist bereits zum dritten Mal bei den Passionsspielen dabei, Ehrler zum ersten Mal. Jedes der mindestens 600 Gewänder ist durch ihre Hände gelaufen. Die vielen Arbeitsstunden haben sie nicht gezählt. Im Gegenteil: Iberl lobt eine ihrer Helferinnen, Helma Amon, die immer für Schneiderarbeiten Zeit habe und schon das fünfte Mal dabei sei.

Regisseur Michael Ritz liest den Text mit und achtet auf jedes Detail, auch ob noch ein Unterhemd unter dem Kostüm hervorblitzt.



Schon im Oktober 2017 haben sie mit den Vorbereitungen begonnen, die Stoffe rausgesucht, die Kostüme nach Maß an die jeweiligen Darsteller angepasst. Viele Gewänder sind neu, alle 85 Schauspieler mit Sprechrollen wurden ganz neu eingekleidet. "Das wollte unser Regisseur so", sagt Organisationsleiter Franz Ebenhöch.

Sandalen aus Rindsleder

Neben auffallenden, prachtvollen Gewändern wie etwa denen des Hohen Rates oder den bunten der orientalischen Tänzerinnen trägt das Volk eher Erdfarben aus Baumwolle oder grobem Leinen, das kratzt schon mal etwas auf der Haut, wie "Barrabas" Karl Maurer bekennt.

Während auf der Bühne geprobt wird und höchste Konzentration herrscht, genehmigen sich die übrigen Darsteller, die in der Kleinen Jurahalle auf ihren Auftritt warten, schon mal ein Tässchen Kaffee und ein Stück Kuchen.



Selbst die Mitglieder des Chores haben zwei verschiedene Gewänder und zwei Schals. Alle haben neue Schuhe, geschnürte Sandalen aus Rindsleder, so wie man sie damals in Judäa vermutlich getragen hat. Rund 8000 Euro haben die Schuhe gekostet, 20 000 Euro der Stoff für die Kleider, gut 5000 Euro die neuen Römer-Rüstungen aus Metall, die über Crowdfunding finanziert wurden.

"Es dauert bis zu eineinhalb Stunden, bis die Römer-Darsteller eingekleidet und geschminkt sind", verrät Ebenhöch. Alfons Bäumel sorgt in der Umkleide dafür, dass an den Helmen und Rüstungen alles passt, kleine Reparaturen erledigt er gleich selbst. An die 20 Kilo wiegt die Ausrüstung der Römer mit Helm, Schild, Brustpanzer und Umhang, das geht bei einer zwei- bis dreistündigen Probe schon mal ganz schön ins Gewicht und aufs Kreuz. Hauptmann Peter Hirmer, der erst kürzlich an den Bandscheiben operiert wurde, hofft, dass er durchhält und dass er sich nicht zu oft bücken muss.

Der stimmgewaltige Chor, geleitet von Peter Bruckschlögl, trägt wesentlich zur besonderen Atmosphäre der Neumarkter Passionsspiele bei.



Vier Container, gestiftet von der Firma Bögl, stehen den Darstellern hinter der Bühne für die Maske und als Umkleide zur Verfügung. In jeder Ecke der Kleinen Jurahalle stehen kurz vor Probenbeginn kleine Gruppen, die Tempelwächter, die Hohen Räte, der Chor, gehen ihren Text durch und stimmen sich auf ihren Auftritt ein.

Punkt 13 Uhr beginnt Regisseur Ritz mit der Probe. Los geht es mit Bild elf: Der Hohe Rat bringt Jesus vor Pilatus und verlangt dessen Tod. In der Halle herrscht gespannte Ruhe. Ritz schaut auf jedes Detail. "Achtet auf eure Kostüme. Bei dir sieht man das weiße Unterhemd raus", ruft er einem Darsteller zu. "Ausziehen" fordern im Spaß einige der Zuschauer. Ritz dagegen fordert höchste Konzentration: "Nicht mehr am Gewand fummeln, wenn ihr oben steht! Nach vorne schauen! Ihr habt eine Botschaft zu verkünden!"

Für alle 18 Vorstellungen gibt es beim Passionsspielbüro in der Rathauspassage oder online unter www.neumarkt-ticket.de/ passion noch Restkarten, auch für die Premiere am 9. März.

Christine Anneser Neumarkter Nachrichten E-Mail