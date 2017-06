Neumarkter Polizei appelliert an Vernunft der Biker

Präventionstag: "Talk-Stellen"an sechs berüchtigten Raserstrecken eingerichtet — Weißmarter entschärft - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Präventiv statt repressiv: An sechs Stellen in ihrem Dienstbereich hat die Neumarkter Polizei am Freitagnachmittag gezielt das Gespräch mit Motorradfahrern gesucht. Drei Kontrolltrupps informierten die Biker über die Gefahren des Straßenverkehrs im Allgemeinen und die Gefährdung motorisierter Zweiräder im Besonderen.

Am Weißmarterberg bat die Polizei Motorradfahrer zu einem entspannten Gespräch über die möglichen Folgen einer überhöhten Geschwindigkeit. © Foto: Horst Linke



Am Weißmarterberg bat die Polizei Motorradfahrer zu einem entspannten Gespräch über die möglichen Folgen einer überhöhten Geschwindigkeit. Foto: Foto: Horst Linke



"Nicht angepasste Geschwindigkeit ist noch immer das mit Abstand häufigste Fehlverhalten von Motorradfahrern", sagt Michael Danninger. Der Leiter der PI Neumarkt stand gestern gemeinsam mit Landrat Willibald Gailler und OB Thomas Thumann am unteren Ausgang der "Weißmarter- Strecke", die sich auf der ehemaligen B 8 zwischen Neumarkt und Deining die Jurakante hinauf windet.

Ein Stück die Straße hinauf, an der berüchtigten, da sehr spitzen Weißmarter-Kurve hat es in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Unfälle gegeben, auf zwei und auf vier Rädern. Auch der Ausbau vor zwei Jahren brachte keine Besserung. Besonders Motorradfahrer gaben nun erst recht Stoff. "Acht Verletzte und einen Toten hatten wir hier in kurzer Zeit", resümiert Danninger. Es folgte eine Begrenzung auf 50 und 70 km/h. Und siehe da: "Seit 1. Juli 2016 hatten wir in der Kurve keinen Unfall mehr."

Im gesamten Landkreis Neumarkt ist der Trend jedoch gegenläufig. Auch weil immer mehr Motorräder zugelassen werden, auch mehr Frauen und Wiedereinsteiger auf Maschinen steigen. Nach einem leichten Rückgang in den Jahren 2013/2014 hat die Polizei seit 2015 im Landkreis wieder einen Anstieg der Motorradunfälle verzeichnet.

"Zwar erscheint die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Motorrädern noch eher gering", sagt Danninger. "Man darf jedoch nicht vergessen, dass nahezu jeder auch einen Personenschaden zur Folge hatte."

Vier tödliche Unfälle

So wurden bei den 75 Motorradunfällen im vergangenen Jahr 71 Kradfahrer und Mitfahrer verletzt, vier weitere starben. Und fast immer war die Hauptunfallursache eine überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Deshalb also nun der erste Präventionstag "Motorradsicherheit". An sechs Strecken, auf denen es in der Vergangenheit zu schweren Motorradunfällen gekommen war, baten Beamte gestern Biker, die des Weges kamen, zu einem partnerschaftlichen Informationsgespräch am Straßenrand: am "Beck"-Kreisel in Freystadt, in Berching an der B 299, am Ortseingang von Greißelbach, auf der NM 24 in Tyrolsberg, auf der Staatsstraße in Oberölsbach und eben am Fuße des Weißmarterbergs.

Beifang nicht ausgeschlossen: Ein ausgebremster Biker, der seine Maschine technisch verändert hatte und dafür nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß, musste zu Fuß weiter laufen.

NICOLAS DAMM