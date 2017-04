Neumarkter Polizei fasst Baustellenknacker

Einbrecher-Trio wurde im Gewerbegbiet Stauf auf frischer Tat ertappt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Polizei hat drei Männer erwischt, die im neuen Gewerbegebiet Stauf einen Baucontainer aufgebrochen hatten, um Werkzeug und Maschinen zu stehlen.

Zwei der Männer versuchten sich zu Fuß aus dem Staub zu machen, als am Sonntag gegen Mitternacht die Polizei auftauchte, kamen aber nicht weit. Ein dritter Mann hatte sich am Tatort versteckt und wurde dort festgenommen.

Nicht weit entfernt von der Baustelle stand ein Auto, dessen Schlüssel zwei der Männer bei sich trugen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Beschuldigten im Alter von 25, 34 und 48 Jahren wurden in Untersuchungs-Haft genommen. Der Sachschaden an dem Baucontainer, der aufgebrochen wurde beträgt etwa 500 Euro. Das bereitgelegte Diebesgut hatte einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag waren in dem neuen Gewerbegebiet Stauf auf einem Baustellengelände drei Container aufgebrochen worden. Die Ganoven trugen mehrere Baugeräte aus den Containern und legten sie davor ab, nahmen aber nichts mit. Allerdings zapften sie Diesel im Wert von 120 Euro von einer abgestellten Baumaschine ab.

In den Tagen zuvor waren in Postbauer-Heng im Roggenweg und im Haferweg Baucontainer und die Terrassentür eines Rohbaus aufgebrochen und daraus eine Vielzahl von Werkzeugen und Geräte entwendet worden. Der Sachschaden und Beuteschaden liegt bei über 10 000 Euro.

Das zum Abtransport bereitgestellte Diebesgut hat die Polizei am Sonntag versteckt auf einem Grundstück am Dillberg gefunden. Die in einem Bus verstauten Baumaschinen, Werkzeuge und Materialien wurden sichergestellt und an die geschädigten Firmen ausgehändigt.

hoe