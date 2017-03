Neumarkter Polizei findet Drogen im Kosmetikbeutel

Beamten durchsuchten eine Wohnung mit vier Personen - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Die Neumarkter Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung Rauschgift gefunden.

Die Polizei hat in einer Wohnung in Neumarkt am 6. März gegen 23.10 Uhr vier Menschen kontrolliert. Sie fanden bei einem 25-jährigen Mann in der Innentasche seiner Jacke eine Marihuana-Tabak-Mischung.

Außerdem entdeckten sie in einem Kosmetikbeutel einer 18-jährigen Frau Betäubungsmittel. Das Rauschgift wurde ebenfalls sichergestellt.

