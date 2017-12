Neumarkter Polizei ließ Handschellen klicken

NEUMARKT/MÜHLHAUSEN - Die Polizei hat im Drogenmilieu Haftbefehle vollzogen und zwei Männer dingfest gemacht.

Handschellen © dpa



Ein 24-jähriger Mann wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in seiner Wohnung in Neumarkt festgenommen. Er wurde in eine JVA gebracht.

Gleich wegen zweier Haftbefehle wurde bei Mühlhausen ein 35-jähriger Mann festgenommen. Da der Beschuldigte zu seiner Gerichtsverhandlung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht erschienen war, hatte der Richter einen Vorführhaftbefehl ausgestellt. Aufgrund dessen wurde er festgenommen.

Einem Richter des Amtsgerichts Neumarkt lag noch ein weiterer Haftbefehl vor. Hier war der Beschuldigte im Mai wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 1100 Euro verurteilt worden, ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von 50 Tagen. Da der Beschuldigte die Geldbuße nicht bezahlen konnte, wurde er nun in eine JVA gebracht.

