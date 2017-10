Neumarkter Polizei stoppt blutenden Randalierer

22-Jähriger war Autoscheiben ein und prügelte sich mit Passanten - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr kam es in Neumarkt in der Goldschmidtstraße zu einer Schlägerei zwischen einem 55-jährigen und einem 22-jährigen Mann. Bei der Auseinandersetzung wurde der ältere Mann leicht verletzt.

Symbolbild Foto: NN



Bereits eine halbe Stunde zuvor hatte der 22-Jährige in der Goldschmidtstraße eine Fensterscheibe eines Bürogebäudes eingetreten und sich dabei am Fuß eine Schnittwunde zugezogen. Des Weiteren schlug der Beschuldigte in der Goldschmidtstraße bei zwei geparkten Fahrzeugen jeweils die Heckscheibe ein. Dabei zog er sich Schnittwunden an den Händen zu.

Ins Klinikum gebracht

Gegen 21.45 Uhr beging der 22-Jährige in Woffenbach eine weitere Sachbeschädigung, indem er in der Wallensteinstraße bei einem Wohnwagen die Seitenscheibe einschlug.

Auf dem Real-Parkplatz wurde der Randalierer durch eine Polizeistreife angetroffen. Auf Grund der Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden, den der junge Mann angerichtet hat, beläuft sich auf rund 1900 Euro. Anzeigen wurden erstattet.

