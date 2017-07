Neumarkter Prüflinge sind top

Freisprechungsfeier im Ausbildungsberuf Landwirt — Gailler: "Sie haben in unser aller Zukunft investiert" - vor 54 Minuten

NEUMARKT - Von 83 angemeldeten Landwirtschaftsschülern im Bildungsamt Weiden, führten 78 die dreijährige Ausbildung bis zur Prüfung weiter. Zehn davon kommen aus dem Landkreis Neumarkt.

Frei gesprochen wurden die Neumarkter Landwirtschaftsschüler Simon Meier, Christoph Geier, Christopher Graf (sie belegten die ersten drei Plätze), Helena Baumgartner, Florian Donhauser, Karin Fleischmann, Antonia Heckl, Matthias Lerzer, Florian Ott und Manuel Weixelbaum. © Foto: Siegfried Mandel



"Ein ganz besonderer Tag, um gemeinsam zu feiern" begrüßte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Albert Fiehl, bei der Freisprechungsfeier neben den Vertretern des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) und des Landwirtschaftsamtes, auch die Eltern und natürlich die Absolventen, die nun die Zeugnisse zum Ausbildungsberuf Landwirt überreicht bekamen.

"Ein lebenslanges Lernen sollte es nun sein, für Sie und Ihren Betrieb." Fiehl gab zu verstehen, dass dazu auch viele Einrichtungen mit Rat und Tat als Unterstützung zur Verfügung stehen. Die Voraussetzungen künftig als Landwirt zu arbeiten, haben sich die jungen Männer und Frauen selbst geschaffen. "Damit liegen wir etwa im bayernweiten Durchschnitt von 45,8 Prozent" erklärte Bildungsberater Johannes Völkl.

Sehr gute Leistung

Die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte hatten ihren Schwerpunkt auf Pflanzen- und Tierproduktion sowie Wirtschafts- und Sozialkunde. Bei der theoretischen und praktischen Prüfung zeigten alle Prüflinge aus dem Neumarkter Landkreis eine sehr gute Leistung – sie bestanden alle. Nicht nur im Unterricht, auch in den Ausbildungs- und Prüfungsbetrieben Lehmeier und Guttenberger wurde den jungen Landwirten der Sach- und fachgerechte Umgang mit Maschinen, Futtermittel und Tieren vermittelt.

Der Behördenleiter vom Amt für Landwirtschaft und Ernährung, Harald Gebhardt, sprach seinen Dank für das Engagement aus. "Sie haben in unser aller Zukunft investiert, um künftig qualitativ hochwertige Lebensmittel herzustellen und den Erhalt der Natur zu gewährleisten. Sie übernehmen Verantwortung für Boden, Wasser und Luft und sollen dies auch nach außen tragen, um die Landwirtschaft ins richtige Licht rücken zu können."

Auf Gott vertrauen

MdB Alois Karl und Landrat Willibald Gailler forderten die Jungbauern auf, nicht nur Geduld, sondern auch Gottvertrauen für ihre zukünftige Tätigkeit aufzubringen und nicht aufzuhören, weiter zu lernen. Ihr Beruf sei vielfältig und fordere jedes Mal neu heraus. Abschließend sprach der Landkreischef noch die hohe wirtschaftliche Bedeutung in einem ländlich geprägten Kreis wie dem Landkreis Neumarkt an.

Michael Gruber als Vertreter der Bauern und Bäuerinnen sprach von einem Meilenstein, der nun geschafft wurde. "Ihre Berufsausbildung ist eine Investition in die Zukunft. Er ist abwechslungsreich und heimatverbunden." In Sachen erfolgreicher Betrieb sprach Gruber die Wichtigkeit von Qualifikation, Unternehmergeist und Geschick an. "Nicht stehen bleiben, sondern weiterlernen, das Selbstbewusstsein aufbauen und sich wohlfühlen in seinem Beruf." VLF-Vorsitzender Josef Hierl verglich die Ausbildungszeit mit Etappen der Tour de France. "Sie haben nun die Zeit- und Bergetappe auf einmal gemeistert und werden nun im Zieleinlauf mit der Zeugnisübergabe für Ihre Mühen belohnt."

Abschließend gab Karin Fleischmann einen humorvollen Rückblick auf Ausbildung und Prüfung, sie wurde mit einem Präsent für ihre gute Berichtsheftführung bedacht.

Musikalisch gestaltete das Trio Collegio die Freisprechung.

SIEGFRIED MANDEL