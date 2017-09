Neumarkter Radlerin umgefahren und abgehauen

Junge Frau erlitt leichte Verletzungen - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Die Neumarkter Polizei sucht einen etwa 25-jährigen Mann, der einen schwarzen Audi fährt.

Laut Polizeibericht fuhr am Mittwoch gegen acht Uhr fuhr ein etwa 25-jähriger Mann mit seinem schwarzen Audi in Neumarkt den Flutgrabenweg in Richtung Ingolstädter Straße. An der Einmündung erfasste er eine von links kommende 16-jährige Radfahrerin, die auf dem rechten Radweg der Ingolstädter Straße stadteinwärts fuhr. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich stadteinwärts von der Unfallstelle.

Wer hat den Verkehrsunfall mit der Unfallflucht beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neumarkt , (0 91 81) 4 88 50.

nn