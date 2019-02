Neumarkter Rathausuhr tickt nicht mehr richtig

NEUMARKT - Auf drei vor sechs stehen die Zeiger der Neumarkter Rathausuhr seit Freitagvormittag. Und daran wird sich in den kommenden drei Wochen nichts ändern. Denn das Herz des gut 63 Jahre alten Zeitmessers wurde gestern abmontiert und abtransportiert: Das Uhrwerk wird in der Werkstatt der in Turmuhrenkreisen berühmten Firma Rauscher generalüberholt.

Steht derzeit still: Die Rathausuhr in Neumarkt. Das Uhrwerk wird in Regensburg überholt. Foto: Günter Distler



Zuletzt lief sie nicht mehr rund, die große Uhr im gotischen Giebel des Neumarkter Wahrzeichens. Schlimmer noch: Sie blieb immer wieder stehen. Das letzte Mal vor gut zwei Wochen, sagt Karl Nidermayer. Der 69-Jährige – von Beruf Uhrmacher, Optiker und Feinmechaniker, in der Freizeit Circusdirektor – wartet seit vielen Jahren die Uhr im vierten Stock. Dort, in einem Glaskasten, zieht das mechanische Wunderwerk aus der Rauscher-Fabrik immer wieder neugierige Blicke auf sich.

Hingucker seit 20 Jahren

"Bis zum Ausbau des Dachbodens vor 20 Jahren war das Uhrwerk für Besucher nicht zu sehen", sagt Nidermayer. Gut zu sehen ist nun auch das Gestänge zu den beiden Zifferblättern, das er damals quer durch die neuen Tagungsräume unterm Rathausdach gezogen hat. Und wer am oberen Ende des Treppenhauses genau hinschaut, der erkennt im Gebälk des kleinen Türmchens auch das 100 Kilo schwere Gewicht, das die goldenen Uhrzeiger bewegt.

Ein fast schon väterliches Verhältnis hat Karl Nidermayer zur Rathausuhr entwickelt. "Jeden Tag, bevor ich den Laden aufsperre, schau ich drauf", sagt er. Und wenn ihm an seinem Baby irgendetwas falsch gewickelt vorkommt, was in den letzten Monaten häufiger als sonst der Fall war, dann kümmert er sich umgehend darum. Doch jetzt, nach einem Dauerlauf seit 1956, musste dann doch der Kinderarzt kommen.

Der heißt Matthias Riedel und wurde vom Turmuhrenhersteller Rauscher aus Regensburg entsandt. Am Freitag holte er gemeinsam mit seinem Kollegen James Wilhait das Uhrwerk mit "Graham-Hemmung" aus der Vitrine. Auf diesem Prinzip, einer Entwicklung des Uhrmachers George Graham, basieren fast alle Verbindungen zwischen Räderwerk und Pendel. Auf einem mitpendelnden Anker sitzen Zapfen, sogenannte Paletten, die wechselweise in die Zähne des "Hemmungsrades" eingreifen, somit den Takt für dessen Drehung vorgeben.

Paletten nutzen sich ab

Über die Jahrzehnte verschleißen sich die Paletten. Was auch zu den Macken der Uhr geführt hat. "Da muss man nachschleifen", sagt Riedel. Weil die Reparatur in der Regensburger Werkstatt einfacher (und günstiger) ist und dort noch ein einwöchiger Probelauf durchgeführt wird, nahm er gleich das gesamte Uhrwerk mit.

