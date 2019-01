Neumarkter Realschülerinnen spenden für Tierheim und Förderverein

Sie hatten in der Wechselbude am Weihnachtsmarkt 700 Euro erwirtschaftet - vor 59 Minuten

Die Schülerinnen des Offenen Ganztags (OGA) der Mädchenrealschule bekamen Besuch von Waltraud Fuchs, der Leiterin des Tierheims Neumarkt, und von Eva Maria Grau, der Vorsitzenden des Fördervereins der Neumarkter Realschulen: Beiden überreichten sie Schecks für einen guten Zweck.

Die Mädchen überreichten Waltraud Fuchs vom Tierheims und Eva Maria Grau vom Förderverein je einen Scheck über 350 Euro. Foto: Mädchenrealschule Neumarkt



Ramona Klaus, Leiterin des OGA, lobte die Mädchen, die wochenlang vor Weihnachten fleißig genäht, gebastelt und in der Kochgruppe Schokocrossies gemacht hatten. Im Dezember fand in der gemeinnützigen Bude auf dem Weihnachtsmarkt der Verkauf statt. Viele Artikel fanden reißenden Absatz und so konnte ein Erlös von über 700 Euro erzielt werden.

Nach Abzug der Materialkosten wurde das Geld aufgeteilt in jeweils 350 Euro, die Fuchs beziehungsweise Grau überreicht wurden. Fuchs bedankte sich herzlich und erklärte den Mädchen, dass mit dem Geld sowohl Futterkosten als auch Tierarztrechnungen beglichen werden.

Auch Grau freute sich über die großzügige Spende. Sie hatte im Vorfeld unter anderem schöne Schlüsselanhänger und Sorgenfresser an das Verkaufsteam gespendet. Als Dankeschön für die fleißigen Schülerinnen hatte sie auch noch kleine Geschenke dabei. Den Mädchen erklärte sie, dass das Geld letztendlich ihnen zugute komme, weil der Förderverein Aktionen der Schule unterstütze und Familien, die sich Fahrten nicht leisten könnten, einen Zuschuss gebe.