Neumarkter retten mit jedem Kilometer das Klima

Zum Stadtradeln können sich noch Teams melden — Ärger und Lob bei "RADar!"-App loswerden - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Das Neumarkter Stadtradeln geht in seine 10. Runde. Bis zum 15. Juli können Teams um die Wette Kilometer sammeln, ohne dabei klimaschädliches Kohlendioxid auszustoßen. Neu in diesem Jahr: Die Teilnehmer können über die Meldeplattform "RADar!" melden, wo etwa der Radweg holprig ist oder an welcher Ampel die Radler sehr umständlich über die Straße geleitet werden.

Zum Start des Stadradelns haben 23 Teams angemeldet. „Nicht schlecht für den Anfang“, meint Bürgerhaus-Chef Ralf Mützel. Doch es könnten durchaus mehr werden. Denn am Schluss zählt jeder gefahrene Kilometer. © Foto: Distler



Zum Start des Stadradelns haben 23 Teams angemeldet. „Nicht schlecht für den Anfang“, meint Bürgerhaus-Chef Ralf Mützel. Doch es könnten durchaus mehr werden. Denn am Schluss zählt jeder gefahrene Kilometer. Foto: Foto: Distler



Das Stadtradeln ist eine Aktion des Klimabündnisses. "Sie soll möglichst viele Menschen von den Vorteilen des Fahrrads im Alltag überzeugen", sagt Ralf Mützel, Leiter des Neumarkter Amts für Nachhaltigkeit. In Deutschland beteiligen sich daran 796 Kommunen mit über 170 000 Radlern. In Neumarkt hatten sich am ersten Tag 23 Teams mit 130 Radlern registriert.

Beim Stadtradeln geht es darum, so viele Kilometer wie möglich auf dem Fahrrad zurückzulegen, ganz gleich ob dies privat oder beruflich ist. Für jede Strecke wird der vermiedene CO2-Ausstoß errechnet. So sieht jeder gleich den positiven Einsatz gegen den Klimawandel.

Unter www.stadtradeln.de können sich die Teilnehmer einfach im Online-Kalender registrieren und ihre gefahrenen Kilometer eintragen. Noch einfacher geht es für Besitzer eines Smartphones. Die Stadtradeln-App kann kostenlos im Google-Play-Store heruntergeladen werden. Die App zeichnet die gefahrenen Radelkilometer auf und schreibt diese automatisch auf das Konto des Teams.

Neu ist dieses Jahr die Meldeplattform "RADar!". "Jeder Teilnehmer kann dort auf notwendige Verbesserungen der Radinfrastruktur hinweisen", sagt Mützel. Auch Meldungen zur Verkehrssicherheit sind dort möglich, Orte wo sich Radler unsicher fühlen oder im Straßenverkehr zurückgesetzt gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.

Die "RADar!"-Meldungen wandern zum Stadtplanungsamt, dass die Anregungen bearbeitet. Selbstverständlich muss man nicht nur kritisieren, sondern kann auch Nettigkeiten loswerden.

Schneller im Alltag

Mit der Teilnahme am Stadtradeln möchte die Stadt Neumarkt erreichen, dass möglichst viele Bürger ihre alltäglichen Wege mit dem Rad zurücklegen statt mit dem Auto. Dabei ist der Wettbewerb ein erster Anreiz. Die Teams können Freundeskreise oder Familien sein, aber auch Schulen, Vereine und Betriebe.

Und Kommunalpolitiker: Doch die Stadträte machen sich dieses Jahr rar. Null von 41 Parlamentariern heißt es auf der Homepage. Einige fahren privat in Teams mit, wie etwa die Nachhaltigkeitsreferentin Ruth Dorner in der Bürgerhaus-Mannschaft. Doch die allermeisten lassen strampeln.

ZFür Rückfragen steht das Stadtradeln-Team im Bürgerhaus zur Verfügung, = (09181) 2552600, buergerhaus@neumarkt.de. Anmeldung unter: www.stadtradeln.de

HAUKE HÖPCKE