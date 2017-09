Neumarkter Ringer zum Auftakt auf eigener Matte

Landesliga: Heute Saisonstart gegen den KSV Bamberg - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am heutigen Samstag fällt für den ASV Neumarkt der Startschuss für eine neue Runde in der Ringer-Landesliga. Beginn ist dazu um 19.30 Uhr gegen die Staffel vom KSV Bamberg im Sportzentrum am Deininger Weg.









Die Ringerfans erwarten bis Dezember im 14-tägigen Rhythmus weitere sechs Mannschaften. Neben dem letztjährigen Meister SC 04 Nürnberg geht es gegen Vereine aus Unterdürrbach, Weißenburg, Erlangen, Zirndorf und dem Aufsteiger ATSV Kelheim.

Laut der Wechselliste des Ringerverbandes haben die Ringer aus der Noris und die Donaustädter aus Kelheim sich mit den meisten Ringern verstärkt, so dass die Maxvorstädter den Meistertitel und damit den Bayernligaaufstieg heuer wieder klar als Ziel haben.

Aber auch der Aufsteiger aus Kelheim scheint einen weiteren Aufstieg im Visier zu haben.