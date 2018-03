Neumarkter Rock'n'Roll-Paare kassieren Bronze

Bei Meisterschaft in Eggenfelden - Einzelpaare und Formationen

NEUMARKT - In Eggenfelden hat die bayerische Meisterschaft im Rock‘n‘Roll stattgefunden. Über vierzig Einzelpaare sowie zwanzig Formationen gingen in verschiedenen Startklassen an den Start. In der C-Klasse starteten für die Funny Rollers der DJK Neumarkt Melanie Sand und Timo Sand.

Eine beeindruckende Show, inspiriert von den "Tributen von Panem", boten die Grenades. Foto: Funny Rollers



Nach einer sauber getanzten Vorrunde durften sich die beiden über einen guten 9. Platz freuen. Die Showformation „Grenades“ startete mit ihrem Thema „Tribute von Panem“.

Nachdem die Vorrunde aufgrund zu weniger Teilnehmer ausgefallen war, mussten die Tänzer auf die Endrunde am Abend warten. Nach einer sauber getanzten Runde und einer mitreißenden Darbietung wurden die Grenades mit einem dritten Platz belohnt. Die Trainerinnen Angela Kurzendorfer und Theresa Distler gratulierten zu diesem gelungenen Saisonstart.