Neumarkter Schloss-Spiele bitten zum Hexentanz

NEUMARKT - "Die kleine Hexe" feiert Premiere: Nach einigen Jahren Übergangsquartier im Rennbühlweg spielen die Neumarkter Schloss-Spiele in diesem Winter zum ersten Mal ihr Kinderstück im frisch renovierten Turnerheim.

Die Oberhexe (Helga Hoerkens) lädt zur Walpurgisnacht. Schafft es die kleine Hexe, in diesem Jahr dabei sein zu dürfen? Am Sonntag hat das Kinderstück der Schloss-Spiele Premiere. © Fotos: Sabine Blomeier-Rosinski



Am kommenden Sonntag ist es zum ersten Mal soweit und für die Zuschauer hebt sich der Vorhang zur "Kleinen Hexe" um 17 Uhr, zu einem allseits bekannten Kinderbuch-Klassiker von Otfried Preußler.

Das Regie-Duo "Stückwerkstatt Schimmert" alias Nicole Schymiczeck und Anja Noel, die auch die Sommerkomödie in diesem Jahr inszenierten, hat sich bei der "Kleinen Hexe" eine moderne Fassung von John von Düffel ausgesucht. Man darf also gespannt sein, wenn die Junghexe mit ihren 127 Jahren noch nicht beim großen Walpurgisnacht-Fest mittanzen darf und somit beweisen muss, eine gute Hexe zu sein. Als "kleine Hexe" zu sehen ist Magdalena Olbrich, die nach einer kleineren Rolle im letzten Winter nun als Hauptdarstellerin auf der Bühne zu sehen ist. Neben der jungen, engagierten Akteurin von elf Jahren stehen aber auch sehr bekannte Gesichter mit auf der Bühne im Turnerheim.

So ist beispielsweise die ganze Familie Beck aus Altdorf im Einsatz als Rabe Abraxas (Barbara Beck), als Muhme Rumpumpel (die 17-jährige Tochter Anja Beck) sowie Sohn Oliver Beck, der gleich mehrere Rollen verkörpert wie zum Beispiel den Schneider Fritz. Vater Herbert Beck ist sowohl als Regieassistenz mit Leib und Seele dabei, als auch zusammen mit Daniel Mederer für die anspruchsvolle Bühnentechnik verantwortlich.

Die kleine Hexe (Magdalena Olbrich) versucht sich mal wieder am Zaubern. Rabe Abraxas und Muhme Rumpumpel schauen argwöhnisch zu. Ob wohl alles klappt?



Auch im Hexenrat sind viele bekannte Gesichter zu finden. So spielt als Oberhexe Helga Hoerkens, als Sumpfhexe Magdalena Bendler, als Kräuterhexe Katja Rölz, als Waldhexe Isabella Brunnhuber und als Knusperhexe ist Maria Donauer besetzt. Im Stück trifft die kleine Hexe dann auf viele neue Freunde, denen sie mit ihren guten Taten weiterhelfen kann — hat sie doch das große Ziel, beim Walpurgis-Fest mittanzen zu dürfen. Viele Rollen sind mehrfach mit den Akteuren besetzt.

Weiterhin zu sehen sind Lukas Völkl, Florian Hornauer und Felix Diepenseifen.

Die Geschichte um die kleine Hexe, die den Kindern, den Tieren und den Schwachen hilft und ganz nebenbei lernt, dass Gutes tun Freude macht, verzaubert seit Generationen die Herzen aller kleinen und großen Kinder. Das wundervolle Bühnenbild, erstellt von Heinz Zimmermann und gemalt von Brigitte Simbeck, die Kostüme, ausgewählt und auch genäht von Sigrid Schindler, sowie die fantasievolle Maske von Helga Hoerkens sind ein weiterer Grund dafür, dass "Die kleine Hexe" ein echtes Erlebnis für Klein und Groß sein wird. Nicht zu vergessen ist die eigens komponierte und arrangierte Musik von Wolfgang Völkl, die das Kinderstück auch zu einem musikalischen Ereignis werden lässt.

Eintrittskarten gibt es im Amt für Touristik der Stadt Neumarkt, Rathauspassage, = (0 91 81) 255-125, über www.neumarkt-ticket.de sowie an der Abendkasse. Reservierung für die Abendkasse per Mail an karten@schloss-spiele-neumarkt.de. Der Eintrittspreis beträgt sechs Euro auf allen Plätzen.

Weitere Vorstellungstermine sind nach der Premiere am Sonntag, 2. Dezember, Samstag, 8. Dezember, Sonntag, 9. Dezember, Samstag, 15. Dezember, Sonntag, 16. Dezember, Samstag, 22. Dezember, und Sonntag, 23. Dezember, jeweils um 17 Uhr, am Heiligen Abend um 14 Uhr sowie am 26. Dezember und 27. Dezember, jeweils um 17 Uhr.

Vorstellungen für Schulen finden am Dienstag, 11. Dezember, und am Mittwoch, 12. Dezember, statt, Anfragen für freie Plätze an Vorstand@schloss-spiele-neumarkt.de richten.

