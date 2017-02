Neumarkter Schulen feiern den Unsinnigen Donnerstag

Am WGG, Ostendorfer Gymnasium und Mädchenrealschule ging es rund - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Am Unsinnigen Donnerstag herrscht an vielen Schulen Ausnahmezustand: Und gab es auch im Ostendorfer Gymnasium, dem Willibald-Gluck-Gymnasium und der Mädchenrealschule eine Riesengaudi.

Partystimmung im WGG: Am Unsinnigen Donnerstag verwandelt die SMV die Aula des Neumarkter Willibald-Gluck-Gymnasiums in eine Tanzfläche. Cowboys, Pandas und Einhörner fassen den Scheich an die Schulter - und los geht die Polonäse. Leider nur bis zum Pausengong ...