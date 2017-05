Neumarkter Schüler fast schon TV-Profis

Nach einer Prüfung bekommen sie ein IHK-Zertifikat als Producer - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Zehn Schüler aus den beiden Neumarkter Gymnasien und der Mädchenrealschule wurden jetzt im Rathaus schriftlich, mündlich und praktisch geprüft. Sie hatten vor zwei Jahren das Wahlfach "G 6-TV Jugend macht Fernsehen" in ihrer Schule gewählt.

Mit großem Ernst haben Schüler eine Ausbildung als TV-Producer durchlaufen. Jetzt gibt es ein Zertifikat dafür. © Privat



Mit großem Ernst haben Schüler eine Ausbildung als TV-Producer durchlaufen. Jetzt gibt es ein Zertifikat dafür. Foto: Privat



Die Schüler haben in Kooperation mit dem Sender Neumarkt TV und dem Jugendbüro der Stadt Neumarkt eine Ausbildung absolviert, die sie befähigt, eigenständig Fernsehbeiträge zu produzieren. Als Prüfer fungierten Vertreter der Industrie- und Handelskammern (IHK) Regensburg und Nürnberg. Da die Ausbildung sehr nahe an den Ausbildungsberuf Mediengestalter angelehnt ist, wird sie auch von der IHK zertifiziert.

Damit haben die Schüler nicht nur ein spannendes und abwechslungsreiches Wahlfach in ihrer Schule gewählt, sondern sie haben eine berufsnahe Ausbildung hinter sich, die ihnen zahlreiche Fähigkeiten vermittelt hat, die im Berufsalltag von unschätzbarem Wert sind. Silke Auer, Leiterin der Geschäftsstelle der IHK Regensburg in Neumarkt, war von den jungen Leuten so begeistert, dass sie selbst den Wunsch geäußert hat, bei der nächsten Staffel von G 6-TV aktiv mit dabei sein zu wollen. Die beiden Prüfer der IHK Nürnberg, Verena Zollner und Tobias Wild, arbeiten hauptberuflich beim Sender Neumarkt TV in Neumarkt und prüfen bayernweit für die IHK Auszubildende, die den Ausbildungsberuf Mediengestalter erlernt haben.

Das Besondere an diesem Projekt ist aber nicht nur die Nähe zur Berufswelt, sondern auch die sozialpädagogische Begleitung durch das Jugendbüro der Stadt Neumarkt. Siegfried Müller, der Leiter des Jugendbüros, legt großen Wert auf das psychosoziale Lernen in der Gruppe. Der kollegiale Umgang miteinander, das gemeinsame Suchen nach Lösungen und nicht zuletzt das Erleben der Tatsache, dass Arbeit Spaß machen darf, spielt bei diesem Projekt eine wichtige Rolle.

Die nächste Staffel

Jetzt warten alle gespannt auf die Ergebnisse der Prüfung. Veranstalter und Prüfer drücken den Schüler ganz fest die Daumen, damit alle im nächsten Monat ihr Zertifikat der IHK Regensburg in den Händen halten können. Mehr Informationen zur nächsten Staffel "G 6-TV - Jugend macht Fernsehen" erhalten Interessierte im Jugendbüro der Stadt Neumarkt, Türmergasse 11, Neumarkt, Tel. 09181/905520, oder unter www.jugendbuero.neumarkt.de.

nn