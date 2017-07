Neumarkter Schüler freut sich auf das Abenteuer USA

Anton Heyes (16) geht im Rahmen des PPP des Bundestages nach North Dakota - vor 4 Minuten

NEUMARKT - Er ist 16 Jahre und steht kurz vor dem Sprung über den großen Teich: Anton Heyes aus Neumarkt ist Teilnehmer am 33. Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages. Er wird bald ein Jahr in den USA verbringen.

Zahlreiche Informationsbroschüren und -blätter hat Anton Heyes (links; hier mit dem Neumarkter Bundestagsabgeordneten Alois Karl) zur Vorbereitung schon gelesen. © Foto: Hubert Bösl



4500 bis 5000 junge Deutsche im Alter von 15 bis 24 Jahren bewerben sich pro Jahr, rund 360 werden ausgewählt. Im Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten Alois Karl (CSU) hat sich heuer Anton Heyes durchgesetzt.

Er besucht die zehnte Klasse des Ostendorfer-Gymnasiums und wird im August nach Dickinson, einer Stadt mit 16 000 Einwohnern im Bundesstaat North Dakota an der kanadischen Grenze, ziehen. Ein Jahr lang wird er dort wie gleichaltrige US- Amerikaner leben.

"Ich bin ja schon gespannt, wie sehr die Klischees von den Footballern und den Cheerleadern stimmen", sagt der Schüler des Ostendorfer-Gymnasiums, der gerne Basketball spielt und sich in Neumarkt in der evangelischen Kirche und der DLRG engagiert.

Den Gegebenheiten anpassen

"Die Schule und das Leben mit der Gastfamilie", so vermutet er, "werden die größte Herausforderung während des Auslandsjahres", schließlich müsse man sich den Gegebenheiten anpassen. Was es ihm aber erleichtern dürfte: Anton Heyes wird drei Gastgeschwister bekommen und hat mit der Familie bereits täglich per Snapchat und Facetime Kontakt. "Ich habe selbst einen jüngeren Bruder, viele Cousins und Cousinen und ich mag Leben im Haus. Schön, dass es bei meiner Gastfamilie ähnlich ist."

Insbesondere seine Mutter hatte den 16-Jährigen ursprünglich ermuntert, den Schritt ins Ausland zu wagen. Sie und der Vater werden Anton Heyes am 17. August nach Frankfurt zum Flughafen fahren, haben sich dafür extra frei genommen.

Nach dem Abschied von zuhause geht es für den 16-Jährigen erst einmal nach New York zu einem Einführungskurs. Bis Juli 2018 wird er dann die USA hautnah erleben – besonders auch unter US-Präsident Donald Trump. "Ich möchte mir mein eigenes Bild von ihm machen; glaube aber, dass es in dem Bundesstaat, wo ich hinkommen werde, sehr viele Trump-Fans geben wird. Da muss ich gut aufpassen, um nicht gleich unten durch zu sein", vermutet er.

So oder so: Es werden spannende und vor allen Dingen auch prägende Zeiten, die dem 16-jährigen Neumarkter bevorstehen.

Der Bundestag und der Kongress der USA hatten das als Stipendium angelegte Austauschprogramm PPP im Jahr 1983 eingerichtet. Seit 1984 reisen die Stipendiaten ins jeweilige Austauschland. Bisher haben mehr als 22 800 junge Menschen daran teil genommen.

A. HADERLEIN