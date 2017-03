Neumarkter Schüler singen Luther-Musical

30 Mädchen vom Ostendorfer-Gymnasium sind bei großem Pop-Oratorium in Münchner Olympiahalle dabei - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein Chor des Ostendorfer-Gymnasiums wird am Samstag, 18. März, um 19 Uhr an der spektakulären Aufführung des Pop-Oratoriums Luther mit mehr als 2000 Sängern in der Münchner Olympiahalle teilnehmen.

Der Pop-Chor des Ostendorfer-Gymnasiums unter Leitung von Armin Schidlo hat die Proben für das Luther-Musical längst hinter sich. Aktuell singen sich die Schülerinnen schon für andere Auftritte ein. Natürlich fiebern die Mädchen dem großen Abend in München entgegen. © Foto: Christine Anneser



Noch hält sich die Aufregung bei Johanna Bogner in Grenzen. "Das kommt sicher kurz vor dem Auftritt", meint die 14-Jährige, die zusammen mit 29 Mitschülerinnen aus den achten bis zwölften Klassen in München dabei sein wird. Die Mädchen haben schon mehrmonatige Proben in der Schule, eine Regionalprobe mit 200 Leuten in Nürnberg und eine Hauptprobe mit allen Konzert-Teilnehmern am 4. März im Münchner Gasteig hinter sich. "Es ist schon eine schöne Erfahrung, mit so vielen Leuten zu singen", sagt Lea Söhnlein (13).

Die Mädchen singen normalerweise einmal pro Woche im Pop-Chor des Ostendorfer-Gymnasiums, der rund 80 Mitglieder hat, bekannte Radiohits oder auch mal etwas Ausgefallenes, das Chorleiter Armin Schidlo aussucht. Da fallen Lieder über den großen Reformator Martin Luther schon aus dem Rahmen. "Durch das Projekt wird einem schon bewusst, was Luther alles bewirkt hat", sagt die 14-jährige Malin Kostka. Zumal die 20 Songs des Pop-Oratoriums ziemlich "ohrwurmmäßig" daherkommen, findet Sophie Röll (14). Kein Wunder, dass jedes der Mädchen ihr ganz eigenes Lieblingslied hat, das sie auch auswendig mitsingen kann.

Bei der Musical-Aufführung in München handelt es sich um die größte musikalische Veranstaltung zum Luther-Jahr in Bayern. Mehr als 2000 Sängerinnen und Sänger, viele davon aus Kirchen- und Gospelchören, werden das Pop-Oratorium Luther von Dieter Falk (Komposition) und Michael Kunze (Libretto) in einer dramatischen Inszenierung auf die Bühne der Olympiahalle bringen. Beteiligt sind neben dem Jungen Orchester Nordrheinwestfalen eine Rockband und zahlreiche Musicalstars. Im Mittelpunkt steht Martin Luther — ein Glaubender und Suchender in seinem Kampf gegen Obrigkeit und Kirche.

"Die Aufregung bei den Schülern steigt", sagt Chorleiter Schidlo, schließlich sei das Projekt "eine völlig andere Dimension". Das hätten alle bei der Hauptprobe hautnah spüren können. "Das war begeisternd und sehr anstrengend", beschreibt es der stellvertretende Schulleiter, galt es doch über sechs Stunden zu stehen und konzentriert zu singen. Auch am Samstag ist Ausdauer gefragt: Vor der Aufführung, die zwei Stunden dauert, ist eine vierstündige Generalprobe angesetzt.

"Da steckt unheimlich viel Technik und Organisation dahinter", lobt Schidlo die Veranstalter, die Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und dem Popularmusikverband.

Tickets gibt es leider nicht mehr, die Veranstaltung ist ausverkauft.

CHRISTINE ANNESER