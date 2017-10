Neumarkter Schüler suchen den Job fürs Leben

NEUMARKT - Begreifen kommt von Greifen - und so stand bei der Ausbildungsmesse im beruflichen Schulzentrum das "Selber tun" im Vordergrund. Hunderte Schüler packten an in den Werkstätten, informierten sich in Klassenzimmer und bei Firmen.

Beim Arbeiten mit Säge kommt es auf Geschick und Genauigkeit an. Die Schüler konnten deshalb selbst austesten, ob ihnen ein „Holzberuf“ liegt. © Foto: Günter Distler



Schließlich ist die Berufswahl eine echte Herausforderung für einen 14- oder 15-Jährigen Jugendlichen. Jonathan besucht die achte Klasse im M-Zug der Mittelschule Parsberg. Irgendwas Technisches will er mal machen. Aber was? "Ich habe mich bei der Firma Bock informiert, die Spritzgussmaschinen und die Technik sind schon interessant", sagt er. Anschließend geht es zu den Kfz-Mechatronikern und den Werkzeugmechanikern.

Der Landkreis Neumarkt hat die geringste Jugendarbeitslosigkeit aller deutschen Landkreise", sagte Landrat Willibald Gailler. Das liegt sicherlich an der allgemein der robusten Konjunktur. Doch die beruht nicht zuletzt auf dem guten Ausbildungsstand in der Region. "Die Messe soll ist ein Beitrag, dass es so bleibt", meint Gailler.

Denn die Arbeitswelt ist vielfältig wie nie zuvor, die Zahl der Berufe wird immer größer. Das zeigt auch die Ausbildungsmesse in Neumarkt. 60 Berufsfelder und Ausbildungsberufe präsentierten sich. Für ein attraktives Angebot sorgten die beruflichen Schulen, die beteiligten Firmen und die Wirtschaftsförderung am Landratsamt.

Und nicht zuletzt die Auszubildenden in den Werkstätten und Klassenzimmern, die den Besuchern einen konkreten Einblick gaben, was sie später in einer Lehre tatsächlich erwartet.

