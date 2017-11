Neumarkter Schüler und Kirchen gedenken jüdischer Opfer

Erinnerung an die Reichspogromnacht vor 79 Jahren - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am 9. November 1938 haben die Nazis offiziell damit begonnen, das jüdische Leben in Deutschland auszulöschen. Was folgte, war der größte Völkermord in der Geschichte der Menschheit. Auch im Landkreis spielten sich grauenvolle Szenen ab. Am Donnerstag, 9. November, erinnern Kirchen und Schüler an den Tag vor 79 Jahren.

In einem Gottesdienst sowie in einer Ausstellung wollen das evangelische und katholische Dekanat zusammen mit der Initative Stolpersteine und Schülern des Ostendorfer Gymnasiums der Opfer gedenken sowie die Verantwortung der heutigen Generation hervorheben.

Dazu wird es am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Christuskirche einen ökumenischen Gottesdienst geben.

"Unerträgliche Wortwahl"

Bilderstrecke zum Thema Stolpersteine in Sulzbürg und Neumarkt In Neumarkt und Sulzbürg hat der Künstler Gunter Demnig 17 weitere Stolpersteine verlegt. Die Messingtafeln erinnern an jüdische Familien, die während der NS-Zeit vertrieben, deportiert oder ermordet wurden.



"Diesmal wird es um unser Sprechen gehen", kündigt der katholische Dekanatsreferent Christian Schrödl an, "wo doch in diesen Tagen Politiker davon reden, andere zu jagen." Vor dem Hintergrund der Reichsprogromnacht 1938 sei eine solche Wortwahl unerträglich, so Schrödl weiter.

Schüler des Ostendorfer Gymnasiums bereiten inhaltliche Impulse zum Thema "Niemand holt seine Sprache wieder ein" vor und sorgen für Musik im Gottesdienst. In ihrer Predigt will Dekanin Christiane Murner besonders auf die Verantwortung der Christen heutzutage eingehen.

Schicksale im Landratsamt

Gunter Demnig verlegt "Stolpersteine" in Neumarkt und Sulzbürg © André De Geare



Gunter Demnig verlegt "Stolpersteine" in Neumarkt und Sulzbürg Foto: André De Geare



Um 19.30 Uhr lädt die Initiative Stolpersteine, an der auch die beiden Kirchen beteiligt sind, ins Foyer des Landratsamtes, Nürnberger Straße 1, ein: Schüler eines P-Seminars des Ostendorfer Gymnasiums haben die Ausstellung "Stolpersteine in Neumarkt und Sulzbürg" zusammengestellt.

Auf mehr als 20 Schautafeln bekommen jene Opfer des NS-Regimes ein Gesicht, für die in beiden Orten jüngst sogenannte Stolpersteine verlegt worden sind. Die Schüler haben dazu ein Jahr lang die Schicksale der Betroffenen recherchiert.

Musik und Gebäck

Landrat Willibald Gailler wird bei der Eröffnung ebenfalls vor Ort sein. Musikalisch gestaltet wird die kleine Feier unter anderem von den Brüdern Konstantin und Kilian Klein, die auf der Violine ein modernes Stück einer jüdischen Komponistin vortragen werden. Dazu gibt es Gebäck nach jüdischer Tradition.

Die Ausstellung ist bereits vorab, von Montag bis Freitag (6. bis 10. November) zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes zu besichtigen: montags bis dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags bis 18 Uhr.

nn