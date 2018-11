Neumarkter Seniorin mit Sexvideo erpresst

Taffe 70-Jährige ging Betrügern nicht auf dem Leim - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Schick uns Geld, sonst zeigen wir ein Sexvideo mit Dir! Mit dieser dreisten Masche versuchten Betrüger eine Seniorin aus dem Landkreis Neumarkt auf das Kreuz zu legen.

Laut Polizeibericht hat eine 70-Jährige aus dem Landkreis hat eine E-Mail erhalten, mit der sie Unbekannte erpressen wollten. Sie schrieben, dass die Frau 854 Dollar an eine Bitcoin-Adresse überweisen soll. Andernfalls werde ein Video an ihre Kontakte weitergeleitet, in dem sie sexuelle Handlungen vorgenommen hätte.

Die Frau tat das einzig Richtige: Sie ließ sich nicht ins Bockshorn jagen, zahlte nicht, sondern erstattete Anzeige.

