Neumarkter sind neugierig auf das DAV-Kletterzentrum

Am ersten Tag strömen Tausende in die Dreichlinger Straße - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Alpenverein Neumarkt hat seine neue Kletterhalle in der Dreichlingerstraße aufgesperrt - und damit offensichtlich einen Nerv getroffen.

Das neue Kletterzentrum des Alpenvereins scheint eine Lücke zu füllen im Neumarkter Freizeitangebot: Tausende Menschen strömten in die Dreichlinger Straße zum Tag der Offenen Tür am Sonntag nach der Eröffnung. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und kraxelten gut gesichert eine der markierten Touren an den hohen Wänden hinauf. Andere trauten sich nicht ganz so hoch aber dafür ohne Seil an die Boulder-Wand.