Neumarkter sind zur Andacht für Verfolgte geladen

Ökumenischer Gebetsgottesdienst für den Frieden - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der CVJM lädt zusammen mit Pfarrer Michael Murner ein zum gemeinsamen Gebet von Christen aus allen Neumarkter Kirchen und Freikirchen am Montag, 6. November, um 19 Uhr im Evangelischen Zentrum neben der Christuskirche im Bonhoeffersaal.

Es wird für Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten und für verfolgte Christen gebetet. Begonnen wird mit Myanmar und Bangladesch, denn mehr als eine halbe Million muslimischer Rohingya-Rebellen sind inzwischen vor der Gewalt von Militär und Polizei aus dem buddhistischen Myanmar ins benachbarte muslimische Bangladesch geflohen, das damit hoffnungslos überfordert ist. Die Lager sind überfüllt. Die Flüchtlinge müssen teils unter freiem Himmel übernachten. Die internationalen Hilfen mit Nahrungsmitteln und Medikamenten sind erst angelaufen. Weitere Tausende von Flüchtlingen dieser Volksgruppe der Rohingya lagern im Niemandsland an der Grenze zu Bangladesch.

Die Bevölkerung der afrikanischen Republik Mali erlebt nach dem Krieg weiter schlimme Menschenrechtsverletzungen, während das gesamte Land nach wie vor in Korruption und Kriminalität versinkt. Gefangene wurden ohne Prozess hingerichtet. Gegen Mädchen und Frauen wurde sexuelle Gewalt verübt und mittelalterlich anmutende Körperstrafen wie Auspeitschungen, Steinigungen oder das Abhacken von Gliedmaßen werden vollzogen. Ausländer werden zum Zweck der Lösegelderpressung entführt und zuweilen ermordet.

In Turkmenistan, einem der am wenigsten freien Länder der Welt, in dem es keine Informations- oder Pressefreiheit gibt, werden alle gesellschaftlichen Gruppen systematisch überwacht wie in den vorausgegangenen Zeiten der kommunistischen Unterdrückung. Dies gilt besonders für die christliche Minderheit in diesem Land mit muslimischer Mehrheitsbevölkerung.

Auch die Gottesdienste der russisch-orthodoxen Kirche werden streng überwacht – erst recht die der protestantischen Freikirchen, die wegen ihrer evangelistischen Tätigkeit häufig Drohungen, Razzien, Inhaftierungen und Geldstrafen ausgesetzt sind. Seit 18 Monaten gilt ein neues Registrierungsgesetz für alle Kirchen, dessen Bedingungen nur sehr schwer erfüllt werden können.

Rechte der Christen

In den Palästinensergebieten werden im Bereich des Gazastreifens die Rechte der Christen in keinster Weise geschützt, während sie im Westjordanland einige Rechte genießen. Am schlechtesten geht es den Christen, die ursprünglich Muslime gewesen sind, deren Angehörige sehr starken Druck auf sie ausüben, die Konversion rückgängig zu machen.

nn