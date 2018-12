Neumarkter Sportehrenpreis für Volleyballer Dietrich

ASV-Akteuer hat sich als Spieler, Trainer und Betreuer einen Namen gemacht - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es war sein Geburtstag und dazu war das ein mehr als passendes Geschenk: Jürgen Dietrich, einer der Volleyballer der ersten Stunde in Neumarkt, als Spieler wie als Trainer, ist vom Stadtrat mit dem Sportehrenpreis der Kommune ausgezeichnet worden. 2. Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger hielt die Laudatio.

Nach der Übergabe des Sportehrenpreises, Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger hielt die Laudatio, trug sich Dietrich ins goldene Buch der Stadt ein. © F.: De Geare



Jürgen Dietrich sei, sagte Gertrud Heßlinger, ein bedeutender Volleyballspieler aus Neumarkt. Dietrich habe nicht nur außergewöhnliche Leistungen als aktiver Spieler gezeigt, sondern darüber hinaus als Trainer und Betreuer Bedeutsames für den Volleyballsport geleistet.

Es war im Jahr 1974, als Dietrich auf Volleyball stieß, damals bei "Jugend trainiert für Olympia" am WGG. Ein Jahr später war er in der damals noch jungen ASV-Volleyballabteilung dabei. In der Zeit als aktiver Volleyballer habe er verschiedene Jugendmeisterschaften gewonnen, als Student erfolgreich an den Hochschulmeisterschaften teilgenommen, auf Turnieren im In- und Ausland viele Siege und Pokale miterkämpft, sagte Heßlinger. Er sei für die ASV-Teams ein wichtiger Spieler gewesen.

Dietrich habe viele Aufstiege bei den Herren miterlebt und aktiv zum Gelingen beigetragen. Er hat 1991 bis 2011 in der ersten Herrenmannschaft gespielt, 20 bedeutende, erfolgreiche Jahre. Die Mannschaft sei damals von der Landesliga bis zur 3. Liga aufgestiegen; Dietrich habe auch als Spielertrainer Verantwortung übernommen.

Seit 1979 sei er als Trainer bei den ASV-Volleyballern aktiv. Er habe im Laufe seiner langen Karriere alle Altersklassen trainiert. Er habe sogar bis zu vier Mannschaften parallel trainiert. Außerdem war er 14 Jahre Auswahltrainer in Mittelfranken. Besonders hervorzuheben sei, dass er als Trainer bei den Erwachsenen von der Kreisliga bis zur 2. Bundesliga tätig war. Denn die 1. Mannschaft des ASV Neumarkt spielte in der Saison 2015/2016 in der 2. Liga.

Aus der ASV-Volleyballabteilung seien zahlreiche erfolgreiche Spieler hervorgegangen: So zum Beispiel Axel Jennewein, der nicht nur Jugendnationalspieler war, sondern auch später mehrere Jahre lang als Zuspieler der deutschen Nationalmannschaft der Herren im Einsatz gewesen ist.

Dietrich habe seinen Schützlingen beigebracht, nicht nur Aufstiege und Erfolge zu feiern, sondern auch Niederlagen zu akzeptieren. Es sei ihm nie wichtig gewesen, sagte Heßlinger, nur Erfolg zu haben, Pokale oder Siege nach Hause zu bringen.

Der Jugendarbeit habe sein Hauptaugenmerk gegolten, damit die Kinder über den Mannschaftssport soziale Kompetenz erlernen. Dass Kinder durch die Gemeinschaft im Sport zu glücklichen und ausgeglichenen Kindern werden, dass sie im späteren Leben von ihren Sporterfahrungen profitieren, mit Siegen, aber auch Niederlagen leben können. Diese Einstellung habe seine Arbeit als Spieler wie Trainer und seit 17 Jahren als Vorstand der ASV-Volleyballabteilung, geprägt.

