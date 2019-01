Neumarkter sprechen altbairisch mit ostfränkischem Einschlag

Dialektforscher Schießl wirbt für einen selbstbewußten Umgang mit der Mundart - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Dialekt ist "eine spannende Angelegenheit". Das zumindest versichert der renommierte Dialektpfleger Ludwig Schießl. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wirbt der Oberviechtacher Studiendirektor a. D. in zahlreichen Publikationen, Vorträgen und Projekten für eine zeitgemäße Dialektförderung.

"Neumarkt - hier san mia dahoam" steht auf einem Wagen des Volksfestzugs 2017 - selbstverständlcih in Mundart. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Der Dialektpfleger Ludwig Schießl spricht in Neumarkt. Foto: Foto: Schießl



Am Mittwoch, 9. Januar, ist er der Gastredner beim Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Neumarkt bei dessen Jahresversammlung um 19.30 Uhr im Berggasthof Sammüller.

Herr Schießl, kann denn Dialekt wirklich spannend sein?

Ludwig Schießl: Aber sicher. Ich möchte in meinem Vortrag aufzeigen, wie facettenreich unsere Mundart ist. Zwar werden die meisten Zuhörer aus der Landwirtschaft stammen und auch noch Dialekt sprechen, aber ein Dialektsprecher verwendet seine Mundart unbefangen, ohne sich groß darüber Gedanken zu machen. Ich will ihnen einen "Blick von oben" auf diese Sprachvarietät des Deutschen vermitteln, um ein entsprechendes Bewusstsein für den Wert und Stellenwert des Dialekts zu wecken und zu schärfen, und zwar in den Bereichen Dialektgeographie, Lautung, Wortschatz und Dialektpflege.

Was verrät die Dialekt-Landkarte denn über Neumarkt?

Schießl: Neumarkt gehört noch zum nordbairischen Dialektgebiet. Durch die Nähe zu Franken sind hier aber Anklänge aus dem Ostfränkischen mit eingeflossen.

Mundart findet seit Ende der 1990er Jahre ja auch bei jungen Menschen wieder Anklang.

Schießl: Meist handelt es sich bei der dabei verwendeten Sprachvarietät eher um einen "Regiolekt", die Basisdialekte herkömmlicher Prägung sind hingegen im Verschwinden begriffen. Was stark abnimmt, ist der Gebrauch des originären Dialektwortschatzes. Ich möchte die Menschen dafür sensibilisieren, ihre Mundart in den entsprechenden kommunikativen Situationen unbefangen und selbstbewusst zu verwenden.

