Neumarkter Stadtbibliothek war sein Lieblingsprojekt

Architekt Franz Xaver Heid wird 90 Jahre alt — Mit großer Jurahalle neue Maßstäbe gesetzt

NEUMARKT - Stadtbibliothek, Große Jurahalle, das Hanika-Gebäude am Oberen Markt, die Fischer-Kunst vor dem Rathaus und vieles mehr: An seinem Schreibtisch haben einige prägende Neumarkter Bauten Gestalt angenommen. Der Architekt Franz Xaver Heid feiert morgen seinen 90. Geburtstag.

In seinem Büro in der Stroberstraße ist Franz Xaver Heid immer wieder an der Arbeit. © Foto: Michael Müller



Er hat das getan, was nach seinen Worten jede Architektengeneration tun soll: Er hat seiner Zeit einen Stempel aufgedrückt, mit den verfügbaren Materialien und den Maßgaben der momentanen Politik.

Seinen Beruf lernte er von der Pike auf: Geboren wurde er in Waltersberg, arbeitete in der elterlichen Landwirtschaft mit und lernte bei einem Nachbarn erst Schreiner, dann Zimmermann. Berufsschulunterricht hatte er zum Teil am Sonntagnachmittag "nach der Vormittagskirche". Am Ende dieser Ausbildungszeit half er beim Bau einer Wasserleitung mit und merkte: Polier oder Bauleiter, diese Art Job würde ihn reizen.

Beim Thema Beton war die Firma Max Bögl der richtige Ansprechpartner: Die Anregung, Blähbeton zu verwenden, kam laut Heid vom Firmenchef. © F.: Ralf Rödel



Er wechselte nach Nürnberg, absolvierte die Bautechnikerschule in fünf Semestern – das konnte er gerade so finanzieren, "denn von daheim hab ich keine Mark gekriegt". Bei Hanns Meier in der Sandstraße machte er Praktikum, musste für die Sanierung des Rathauses "die gotischen Fenster mit den Bögen zwei-, dreimal zeichnen, bis sie dem Meier gefallen haben." Damals "haben wir noch mit dem Stift gezeichnet, den Bauch am Tisch, das war gymnastische Tätigkeit; heute sitzen die vor allem auf dem Hintern".

Lindgrüner Ausweis

Am 22. Dezember 1960 wurde er in die Architektenliste aufgenommen, den lindgrünen Ausweis hat er heute noch. Er arbeitete mit seinem Bruder im Büro in Fürth, bis er sich allein in Neumarkt selbstständig machte. In der Stroberstraße steht sein Wohnhaus, über einen Gang verbunden mit dem Büro-Bau. Am Verbindungsgang "hat sich früher unser Schäferhund, der Marco immer um 17 Uhr hingesetzt und auf mich gewartet", erzählt Heid, oft vergeblich, denn sein Arbeitstag endete oft später.

Viele Projekte hat er umgesetzt, viele Preise gewonnen; besonders hat ihn der Ankauf seines Entwurfs für die Münchener Pinakothek der Moderne gefreut: ein großes Erfolg bei 278 Teilnehmern aus aller Welt. Da hat er, der Nichtraucher, sich eine Zigarre gegönnt.

Wegweisende Gebäude hat er geplant und unterstützt heute die nächste Generation: Seine Töchter, die Neffen und sein Enkel sind ebenfalls Architekten oder auf dem Weg dorthin. Ihnen sagt er, neben technischen Kenntnissen sei immer das Bauchgefühl wichtig. "Ich muss das so haben wollen, es muss mir nicht nur irgendwie gefallen."

Die Große Jurahalle hat Heid als reine Holzkonstruktion entworfen. Deutsche Firmen taten sich hart, so baute ein Österreicher Unternehmen. © F.: Fellner



Die Große Jurahalle hat Heid als reine Holzkonstruktion entworfen. Deutsche Firmen taten sich hart, so baute ein Österreicher Unternehmen. Foto: F.: Fellner



Die Neumarkter Stadtbibliothek mag er immer noch, sie wurde 1973 eingeweiht: Aus Blähbeton, "damit kann man plastisch arbeiten, nicht nur glatt, mit Löchern und Durchblicken, mit runden Formen", sagt er. So wölbt sich das Dach mit einer Rundung nach oben, "holt das Licht herein", sagt Heid. Damals war der Bau wegweisend, Gäste aus ganz Europa kamen zur Besichtigung.

Auch um die Große Jurahalle, die er als reine Holzkonstruktion plante, habe man die Stadt beneidet, aus Lichtenfels etwa kam eine Delegation, die dann ebenfalls Heid mit dem Bau der Stadthalle betraute. Bei der Sanierung der Hofkirche holte er die Heiligen, die an Ketten an der Decke aufgehängt waren, auf die Füße: "Das waren doch gestandene Leute."

Auch der Standort für Lothar Fischers Stelen und den Brunnen mit Fischer-Skulpturen wurde an seinem Schreibtisch in der Stroberstraße besprochen. Mit dem damaligen Planer tüftelte Heid, es ging um Sichtachsen und Fixpunkte.

"Gelungenes Vis-a-Vis"

Wie sich die Stadt weiter entwickelt, findet er gut: "Neumarkt hat ein Niveau bekommen". Dazu trägt der Neue Markt bei, "ein gelungenes Vis-a-Vis zum Unteren Tor, eine Aufwertung auch der Altstadt". Auch das evangelische Zentrum im Kapuzinerkloster lobt er: "Jetzt stimmt‘s."

Seinen runden Geburtstag feiert der wache Jubilar mit seiner großen Familie und Freunden. Und liebt es immer noch, auf dem Bürostuhl durch seinen Arbeitsraum zu wirbeln, sich zu erinnern oder etwas Neues zu skizzieren – sein Bleistift steckt griffbereit im Jackett.

Magdalena Kayser