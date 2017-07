Neumarkter Stadtlauf: Elemente-Run wird kein Spaziergang

NEUMARKT - Einfach nur laufen? Das ist vielen Stadtläufern mit den Jahren zu langweilig geworden und die Teilnehmerzahl sank. Frische Ideen und ein potentieller Zuschauermagnet sollen dem 18. Neumarkter Stadtlauf neues Leben einhauchen.

Spaziergang der anderen Art: Der Neumarkter Stadtlauf wird um einen Elementelauf erweitert. Das Foto zeigt den Urbanian Run 2015 in Nürnberg. © Eduard Weigert



Eigentlich hatte Andreas Winter vor, schon vergangenes Jahr seinen Joker zu ziehen. Doch die Pläne des 1. Vorsitzenden des Stadtlauf-Vereins trieben dem Oberbürgermeister den Schweiß auf die Stirn. Heuer, mit ausreichend Vorlauf, ist OB Thomas Thumann froh, die Neuheit zu präsentieren: „Der 1. Urbanian Run Elementarlauf wird am 16. September seine Premiere haben“, sagt er.

Für die Starter geht es weniger um die schnellste Zeit, als vielmehr darum, abenteuerliche sechs oder wahlweise elf Kilometer zu erleben. Es gilt, Hindernisse zu überwinden: Wasser, Matsch oder sogar Autos – fast alles ist dabei, „nur beim Element Feuer haben die Brandbekämpfer nicht mitgemacht“, sagt Organisator Andreas Winter scherzend.

„Es ist ein Boom“, stellt er fest. Und diesem will er in Neumarkt Rechnung tragen, um die in ihren 18 Jahren etablierte Veranstaltung breiter aufzustellen. Denn: „Bei diesen Hindernisläufen erreichen wir ganz andere Läuferschicht als mit unserem Stadtlauf am Sonntag.“ Winter rechnet mit über 500 Anmeldungen zum Elementarlauf.

Die Laufzeit stehe nicht im Vordergrund, sondern der Spaß in der Gruppe und das Meistern der Hindernisse. Für Letztere hat das Stadtlauf-Team die kreativen Köpfe rauchen lassen und sogar externen Sachverstand beim Anbieter „Urbanian Run“ geholt, der deutschlandweit agiert.

Container voller Späne

Herausgekommen ist ein Spaziergang der etwas anderen Art durch Neumarkt. Zugegeben, die Durchquerung des „Neuen Marktes“ kurz nach dem Start sollte noch keine großen Probleme bereiten. Interessanter dürften jedoch Herausforderungen mit Namen wie „Container Fracht“, „Slackstar meets König Ludwig“ oder „Licht am Ende des Tunnels“ werden. Bei ersterer müssen die durchnässten Läufer durch einen Container voll mit Sägespänen. Feucht-fröhlich wird es auch beim Balance-Akt auf der Slackline über den Ludwig-Donau-Main-Kanal. Wer sich bei Letzterer bückt und nasse Füße nicht scheut, sieht am Ende des dunklen Kanal-Tunnels eventuell Licht.

Nicht nur für Läufer, sondern auch für Zuschauer interessant: Der Großteil der insgesamt 18 Hindernisse ist im LGS-Park aufgebaut. Wer sich einmal nicht an, über oder unter ein Hindernis traut: „Alternativ kostet die Kanal-Querung 50 Liegestütze“, sagt Andreas Winter grinsend. Das klingt hart, soll es in gewissen Grenzen ja auch sein. Doch keine Bange: Jede Aufgabe darf und soll im Team bewältigt werden – auch Liegestütze. „Eine Grundfitness ist aber von Vorteil“, sagt Winter.

Startschuss für den 1. Elementelauf ist am Samstag um 15 Uhr, der letzte Läufer wird um kurz vor 18 Uhr erwartet, danach steigt die verdiente Nudelparty. Die Sportler dürfen sich in Sicherheit wiegen: Wie schon beim Altstadtfest versperren Lkw den Oberen und Unteren Markt.

Was den klassischen Stadtlauf betrifft, so hat sich nicht viel geändert.

Start und Ziel sind am Sonntag, 17. September, vor dem Rathaus, die Streckenführung bleibt die alte. Vor den Hauptläufen sind die Jugendlichen dran, ab 9.50 Uhr fallen die Startschüsse für Fun Run, 10,5-Kilometer-Lauf, den Halbmarathon und – neu in diesem Jahr – den Staffellauf (Halbmarathon, vier Personen pro Team). Ab 13.30 Uhr gehen die Bambini auf die 500- bzw. 1000-Meter-Strecke.

Auch in diesem Jahr fließen Spendengelder in die Kasse der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Auf diese Weise sind in den vergangenen Jahren 140.000 Euro zusammengekommen.

Anmeldung bis 14. September unter www.neumarkter-stadtlauf.de und www.elementelauf.de. Nachmeldung am 16. September von 10 bis 18 Uhr an der Startnummernausgabe im Neuen Markt.

