Neumarkter trafen Steinmeier und Maas in Berlin

Oberpfälzer Gruppe erkundete mit MdB Karl die Bundeshauptstadt - vor 1 Stunde

NEUMARKT/BERLIN - Hochrangige Bundespolitiker trafen die Teilnehmer einer Berlin-Fahrt, die von Wahlkreisabgeordneten Alois Karl in die Hauptstadt eingeladen wurden.

Hochrangige Politiker traf die Reisegruppe aus Neumarkt in Berlin; hier ist sie mit Heiko Maas zu sehen. © Florian Gärtner



Die Besucher hatten das Glück, während des viertägigen Aufenthalts auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammen zu treffen. Bundesaußenminister Heiko Maas persönlich begrüßte sie im Atrium des Auswärtigen Amtes. Als Berichterstatter im Haushalt für das Außenministerium pflegt MdB Alois Karl mit Maas gute Kontakte.

Am ersten Tag erhielten die Besucher einen Einblick in die Arbeit ihres Abgeordneten. Dem Gespräch schloss sich der Besuch der Kuppel des Reichstagsgebäudes an. Am Nachmittag gab es eine kurze Begegnung mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, am folgenden Tag einen Empfang in der ägyptischen Botschaft sowie einen Besuch in der Landesvertretung Bayern und im Auswärtigen Amt. Zum Programm gehörte zudem eine Stadtrundfahrt durch Berlin und eine Führung durch das Bundeskanzleramt, bevor die Gruppe unter Leitung von Erika Urban wieder in die Oberpfalz zurückkehrte.

