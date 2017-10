Neumarkter Vampires suchen Cheerleader

NEUMARKT - Die Handballer der Neumarkt Vampires wagen sich an die neues Projekt: Am Samstag findet von 15 bis 18 Uhr in der Mädchenrealschule Neumarkt das erste Probetraining für Cheerleader statt.

Was als Hirngespinst von Abteilungsleiter Ralf Stagat begann, steht jetzt kurz vor der Realisierung. Schon vor einem halben Jahr begann man mit den ersten Überlegungen. Besonders schwierig war es, eine Trainerin zu finden. Aber ganz zufällig lief uns Nadine Drescher über den Weg. Sie war lange Zeit selbst aktive Cheerleaderin bei den Lunatics Cheerleadern Dresden und hat anschließend das Training übernommen.

Die Neumarkter Handballer suchen Cheerleader © Uwe Schneider



Die ersten Cheerleader-Interessentinnen haben sich auch schon gefunden. Die brauchen aber noch dringend Verstärkung. Deshalb bieten wir für alle, die Cheerleading mal ausprobieren wollen, zwei Probetrainings an. Statt nur darüber zu reden, sollen die Mädels und Jungs gleich selbst aktiv erleben, was Cheerleading ist.

Alle die möchten können mitmachen, denn es sind keine Voraussetzungen oder Vorkenntnisse nötig. Am Samstag, 14. Oktober, findet das erste Probetraining in der Sporthalle der Mädchenrealschule Neumarkt (Eingang an der Mühlstraße) statt. Von 15 bis 18 Uhr dürfen alle Interessierten ab zwölf Jahren die Luft des Cheerleadings schnuppern.

Erster Tanz wird einstudiert

Nadine Drescher hat sich dazu viele Gedanken gemacht und ein tolles Programm ausgearbeitet, was sie mit den Neulingen machen möchte. Von ihrer eigenen aktiven Zeit gibt es viele Videos, die zeigen, was Cheerleading eigentlich ist. Danach geht es auch gleich mit der Action los. Vor jedem Sport gehört natürlich das Aufwärmen und Dehnen dazu, damit sich die Jugendlichen (und wer will – auch Erwachsenen) keine Verletzungen zuziehen.

Anschließend werden den Teilnehmern die Grundtechniken beigebracht. Dabei handelt es sich um die richtige Sprungtechnik und die sogenannten Motions - das sind bestimmte Armbewegungen, die wichtig sind für die Stärke und Körperspannung. Zum Schluss wird gemeinsam ein Tanz erarbeitet, bei dem die gelernten Inhalte mit eingebaut werden. Wer jetzt noch am zweifeln ist, ob das etwas für einen ist: für supercoole Musik ist natürlich auch gesorgt. Einfach die beste Freundin oder den besten Freund schnappen und gemeinsam mit Sportklamotten und Getränken vorbeikommen.

Ziel dieses Trainings ist es, interessierte Mädels und Jungs für ein Team zusammen zu bekommen. Dieses Team soll nach genügend Training auch an den Meisterschaften teilnehmen. Die Neumarkt Vampires freuen sich schon, viele Interessenten in der Halle begrüßen zu dürfen.