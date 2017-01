Neumarkter VHS hilft Fachkräften auf Karriereleiter weiter

NEUMARKT - Seit 30 Jahren schon gibt es an der Volkshochschule Neumarkt Kurse mit IHK-Abschlüssen. Nun schärft der Bildungsträger sein Profil auf dem Gebiet der beruflichen Fortbildung: Geschäftsführer Richard Scheuringer unterschrieb einen Kooperationsvertrag mit der IHK-Akademie in Ostbayern, die nun auch in Neumarkt Lehrgänge im Bereich der „Aufstiegsweiterbildung“ anbieten wird. Damit Fachkräfte in der Region auf der Karriereleiter vorankommen.

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Helmes (vorne li.) und VHS-Geschäftsführer Richard Scheuringer unterschrieben den Kooperationsvertrag. Dahinter von links: Wolfgang Gallenberger, Helga Sommer, Roswitha Hierl und Kerstin Kraus. © Foto: Fritz–Wolfgang Etzold



Nächste Woche geht Richard Scheuringer in den Ruhestand. In den vergangenen 38 Jahren – solange ist er schon ihr Geschäftsführer – hat sich die VHS Neumarkt einen hervorragenden Ruf erworben. Speziell auf dem Feld der beruflichen Bildung: „Als wir in den 80er Jahren damit anfingen, war es unüblich, dass sich eine Volkshochschule um so etwas kümmert. Wir waren da die ersten in der Region.“

Mit „wir“ meint Scheuringer auch immer seinen langjährigen Stellvertreter Helmut John, der bis zum Renteneintritt der Leiter der beruflichen Bildung im Hause war. Nun wird der Generationswechsel in der VHS-Spitze vollendet: Helga Sommer, bisher Vize-Geschäftsführerin, übernimmt das Ruder; ihre Stellvertreterin wird die Diplom-Volkswirtin Roswitha Hierl.

Das neue Führungsduo war auch zur Stelle, als der Ära Scheuringer gestern ein Sahnehäubchen aufgesetzt wurde. Die VHS schloss einen Kooperationsvertrag mit der IHK-Akademie in Ostbayern GmbH, die nun ihr Kursprogramm in Neumarkt ausweiten wird. Kurse mit IHK-Abschluss gibt es hier zwar schon länger: „Aber immer nur einzelne, jedes Jahr war das Angebot anders“, sagt Scheuringer. „Wir wollen die Zusammenarbeit nun in einem eindeutigen Vertrag klar formulieren.“

„Der geborene Partner“

Die IHK-Akademie, die selbst keine Räume in Neumarkt hat, wird nun mit ihren Lehrgängen bei der VHS in der Ringstraße 7 unterschlüpfen. Dort wurden die Seminarräume eben erst mit neuer Technik ausgestattet. Für Jürgen Helmes, den Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg für Oberpfalz und Kelheim, ist die VHS Neumarkt „der geborene Partner“: „Nicht viele Volkshochschulen sind so stark auf die berufliche Fortbildung fokussiert.“

Ihr Hauptaugenmerk lege die IHK-Akademie in Neumarkt auf die „Aufstiegsfortbildung“ zum Meister/Fachwirt und zum (Technischen) Betriebswirt, erklärt Bereichsleiter Wolfgang Gallenberger. Die Niveaus entsprächen dem des Bachelors beziehungsweise des Masters und qualifizierten die Absolventen für höhere Positionen in ihrem Betrieb.

Zwei IHK-Kurse „Wirtschaftsfachwirt“ laufen derzeit in Neumarkt. Im Herbst 2017 startet ein weiterer, dazu noch Lehrgänge in den Bereichen Vertriebswirt, Technischer Betriebswirt, Industriemeister Elektro, Industriemeister Metall und Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Auch „Ausbildung der Ausbilder“ steht im Programm. Die Kurse werden von Praktikern aus der Region geleitet; manche sind nur samstags, andere auch am Abend. Ansprechpartnerin bei der VHS ist die neue Lehrgangskoordinatorin Kerstin Kraus.

