Neumarkter Weihnachtsmarkt wirft Lichtlein voraus

Citymanager verrät, was die Besucher in diesem Jahr erwartet - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Vom 29. November bis zum 23. Dezember öffnet der Neumarkter Weihnachtsmarkt in der Altstadt zwischen Rathaus und Oberem Markt wieder seine Pforten.

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Schnee in Neumarkt - Weihnachtsmarkt 08.12.2018.. ..Abrechnung Pauschale © Fritz-Wolfgang Etzold



Christian Eisner, Geschäftsführer des Gewerbevereins "Aktives Neumarkt" verrät, was die Besucher erwartet.

Was sind denn die Höhepunkte beim Weihnachtsmarkt?

Christian Eisner vom Verein „Aktives Neumarkt“. © Foto: Janka



Christian Eisner: Das Highlight wird sicher wieder der Auftritt der Oberpfälzer Schlossteufel am Samstag, 22. Dezember, um 18 Uhr sein. Die Gruppe wird nach altem alpenländischem Brauch mit furchterregenden Masken die bösen Wintergeister verjagen. Da erwarten wir sehr viele Besucher. Damit alle etwas sehen können, werden wir wieder mit einer Leinwand arbeiten.

Nichts für schwache Nerven also. Was ist denn für Kinder geboten?

Eisner: An den Dienstagen sind ganz besonders die jüngeren Besucher des Weihnachtsmarktes mit ihren Eltern und Großeltern willkommen. Dann gibt es bei allen Anbietern vergünstigte Preise. An zwei Dienstagen können die Kleinen in der Bastelhütte Weihnachtsgeschenke basteln, an den anderen beiden Dienstagen gibt es Puppentheater.

Gibt es etwas Neues bei den Buden?

Eisner: Wir haben insgesamt 29 Buden, drei mehr als im letzten Jahr. Dazu gekommen sind ein Anbieter von Handbrot, einer für Kartoffelprodukte und einer mit Schnaps und Likören in Einmachgläsern. Es wird mit der Nummer 20 auch wieder die soziale Hütte geben, an der sich verschiedene Einrichtungen von der Lebenshilfe bis zum Familienzentrum vorstellen können. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es erneut einen eigenen Kunsthandwerkermarkt rund um den Brunnen des Münster St. Johannes.

Interview: ca