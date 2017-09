Neumarkter Weinfest: Ein Schoppen zum Wochenende

Am Freitag füllte sich Schank-Areal vor dem Rathaus - Heute ab 11 Uhr - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Das Wetter hatte ein Einsehen mit den Neumarktern: Das Weinfest vom Verein "Aktives Neumarkt" startete trocken, zumindest äußerlich.

Die Plätze zwischen dem Rathaus und dem Fischerbrunnen füllten sich am Freitagabend recht schnell: Viele Neumarkter strebten zum Weinfest. © Foto: André De Geare



Für alles andere hatten die Standbetreiber, die alle zu "Aktives Neumarkt" gehören, bestens gesorgt: Antipasti, Flammkuchen, Herzhaftes vom Grill oder Langos gab es gegen den Hunger und allerlei Weine zum Verkosten und Genießen.

Rund 1500 Sitzplätze zählt die Ausschankfläche vor dem Neumarkter Rathaus, die sich nach Geschäftsschluss am Freitag gut füllte. Die Band "much & more" unterhielt die Gäste mit gefälliger Musik.

Am heutigen Samstag ist das Weinfest von elf bis 23 Uhr geöffnet, es spielen "D‘Wirtshausmusi" und abends kommt "Francis-S." – auch kein Unbekannter.

