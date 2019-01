Neumarkter werden immer älter - besonders die Männer

NEUMARKT - Die Zahl der Sterbefälle in der Stadt Neumarkt hat 2018 gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Dies geht aus den internen Aufzeichnungen des Standesamtes Neumarkt hervor.

Hunderte Kerzen brennen auf den Grabstellen des städtischen Friedhofes an der Regensburger Straße. Foto: Wolfgang Fellner



Insgesamt wurde bei 896 Verstorbenen im letzten Jahr Neumarkt als Sterbeort eingetragen. 2017 waren es noch 927 Sterbefälle gewesen.

Unter den 2018 Verstorbenen waren 444 Männer und 452 Frauen. 392 der 2018 in Neumarkt Verstorbenen hatten ihren Wohnsitz in der Stadt, 300 im Landkreis und 204 Verstorbene stammten von außerhalb des Landkreises. Im Durchschnitt waren die 2018 in Neumarkt verstorbenen Frauen 81,65 Jahre alt und die verstorbenen Männer im Durchschnitt 76,18.

Im Jahr davor lag das Durchschnittsalter der verstorbenen Frauen bei 80,62 und das der verstorbenen Männer bei 75,16 gelegen. Vor zehn Jahren, im Jahr 2008, ergab sich für das Durchschnittsalter der verstorbenen Frauen in Neumarkt 80,62 Jahre und damit exakt der gleiche Wert wie 2017. Das Durchschnittsalter der verstorbenen Männer hatte 2008 dagegen mit 72,68 Jahren deutlich niedriger gelegen.

