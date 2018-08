Neumarkter WGG verabschiedet sich von Lehrkräften

Studiendirektorin Renate Schmidt war ihrem Gluck seit 37 Berufsjahren verbunden — Schulleiter Bernhard Schiffer bedankt sich - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Großer Aderlass am Willibald-Gluck-Gymnasium: Gleich zehn verdiente Lehrkräfte sind in Pension gegangen. Nicht nur Schulleiter Bernhard Schiffer bedankte sich bei allen für ihr Engagement in Jahrzehnten, auch der Personalrat hatte sich für jeden Humorvolles einfallen lassen und überreichte Geschenke.

Das WGG war seit vielen Jahren ihre berufliche Heimat – nun heißt es, sich neu zu orientieren. Zehn Pädagogen verabschieden sich in den Ruhestand. Zum Abschied wurde ihr Werdegang beleuchtet, Schulleiter Bernhard Schiffer sagte Dank, der Personalrat hatte für jeden einen Scherz parat und überreichte Geschenke. © Foto: Matthias Schmid



Oberstudiendirektor Bernhard Schiffer muss mit Studiendirektorin Renate Schmidt und Studiendirektor Michael Arnold in Zukunft gleich auf zwei Mitstreiter im Direktorat verzichten. Schmidt ist mit dem Gluck so eng verbunden wie kaum jemand. Die gebürtige Neumarkterin machte nämlich nicht nur an der hiesigen Schule ihr Abitur, sondern sie kam im Jahr 1979 nach dem Studium der Fächer Germanistik und Anglistik in Regensburg und dem Referendariat sofort wieder in die alte Heimat zurück, der sie treu geblieben ist.

Schmidt oblagen zahlreiche Aufgaben, darunter die Betreuung der Schülerlesebücherei und der Schulspielgruppe, bis sie im Jahr 2008 zur Mitarbeiterin der Schulleitung ernannt wurde. Daneben pflegte sie Kontakte zwischen ungarischen Gymnasien und "ihrem" Gluck, mit dem sie insgesamt nicht weniger als 37 Berufsjahre verbunden war.

Studiendirektor Michael "Mike" Arnold, der Biologie und Chemie in Erlangen studierte, kam im Jahr 1982 ans Gluck, wo er den Wettbewerb "Jugend forscht" forcierte. In Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club rief der gebürtige Grafenwöhrer den "Neubit" (Neumarkter Berufsinformationstag) ins Leben und förderte Kontakte zu Gymnasien in Tschechien und Italien. 18 Jahre lang war Arnold Mitglied der Schulleitung.

Studiendirektorin Christa Sperber kam im September 1987 ans Gluck. Die gebürtige Würzburgerin studierte in Erlangen die Fächer Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Über ein Jahrzehnt vertrat sie im Personalrat die Interessen der Kollegen. Für die 9. Jahrgangsstufe führte sie ein Betriebspraktikum ein. Beim Projekt "Mathenacht" brachte sie nach einer langen Schulwoche auch noch am Freitagabend interessierten Schülern knifflige Fragen näher.

Studiendirektor Robert Hagner, der in seiner Heimatstadt Regensburg Mathematik und Physik studierte, darf sich ebenfalls auf den Ruhestand freuen. Seit 1983 unterrichtet er am Gluck und kümmerte sich besonders um Landes- und Bundeswettbewerb im Fach Mathematik. Zahlreiche Preisträger brachte die Schule hervor. Seine guten Computerkenntnisse setzte er für den Aufbau einer Datenbank für die Schulbibliothek ein.

Der Siegeszug der Informatik

Studiendirektor Christian Heidrich hielt seit dem Jahr 1982 dem Gluck die Treue. Der gebürtige Erlanger studierte in seiner Heimatstadt Mathematik und Informatik.

Das Fach Informatik erhielt in der Dienstzeit Heidrichs eine immer größere Bedeutung, und so wirkte er an zahlreichen Arbeitskreisen zu den Lehrplänen für dieses neue Fach mit. Zu den Mathematikkollegen des benachbarten Ostendorfer-Gymnasiums pflegte er intensive Kontakte.

Seit dem Jahr 1998 unterrichtete Oberstudienrätin Irene Barwinskyi am Willibald-Gluck-Gymnasium die Fächer Englisch, Geographie und Sozialkunde, die die gebürtige Bayreutherin in Erlangen studierte. Über viele Jahre engagierte sie sich für die Organisation besonderer Sprachtests in Englisch für die Oberstufenschüler und wirkte bei der Durchführung des Schottland-Austausches mit.

Bereits zum Schulhalbjahr waren Studiendirektorin Susanne Lentz, Studiendirektor Hartmut Schnuchel, Oberstudienrätin Elisabeth Brachtel und Oberstudienrat Karl Hampel in den Ruhestand getreten. Der Personalrat verabschiedete alle gebührend zum Schulschluss.

Susanne Lentz ist eine gebürtige Neumarkterin, studierte in Regensburg die Fächer Englisch und Französisch und kam zum Schulhalbjahr 1981 ans Willibald-Gluck-Gymnasium, wo sie den Frankreich-Austausch mit der Patenstadt Issoire wiederbelebte. Seit dem Jahr 1997 machte Lentz jungen Referendaren als Seminarlehrkraft ihr Fach Französisch schmackhaft.

Studiendirektor Hartmut Schnuchel wurde dem Gluck im Jahr 1981 vom Kultusministerium zugewiesen. Der gebürtige Göttinger studierte in Gießen die Fächer Geographie und Sport. Die Leidenschaft für seine Fächer zeigte sich bei Skikursen, Schullandheimfahrten, Geographie-Exkursionen und der Gemeinschaftsolympiade.

Ruhig und gelassen

Oberstudienrätin Elisabeth Brachtel trat ihren Dienst im Herbst 1995 am Gluck im Fach Musik an. Die große Bandbreite von Musikvarianten brachte die Pianistin und Bratschistin ihren Schützlingen näher.

Oberstudienrat Karl Hampel kam 1981 nach Neumarkt, nachdem er in Regensburg die Fächer Mathematik und Physik studiert hatte. Der gebürtige Oberpfälzer aus Mitterteich nahm den Schülern mit seiner ruhigen und gelassenen Art bei manch schwieriger Aufgabenstellungen den Schrecken.

FRANZ XAVER MEYER