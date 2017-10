Neumarkter Zentral austro-popt auf jedem Zentimeter

Lokal am Unteren Tor war gerammelt voll - Von Gabalier bis zu Helene Fischer - vor 5 Stunden

NEUMARKT - Auch die neue Ausgabe der Austropop-Party im Zentral in Neumarkt zog die Massen: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr sorgte auch diese Runde für ein volles Haus.

Bilderstrecke zum Thema Austropop-Party im Zentral Rappelvoll war es im Neumarkter Cafe Zentral, als es zur Austropop-Party ging - und die ging richtig gut ab.



Zum Sound von DJ Christian Hanika zwängten sich alle Altersklassen und Generationen in das zum Partytempel umfunktionierte Café und feierten ausgelassen. So bunt gemischt wie das Publikum waren auch die Outfits, von schönen Dirndln und traditionellen Lederhosen über nicht ganz ernst gemeinte Faschingsoutfits oder im täglichen Casual Look, es war alles dabei. Und egal, ob Helene Fischer, da Riegler Hias mit d'Hundskrippln, Andreas Gabalier oder Rainhard Fendrich aus den Boxen dröhnte, jeder freie Zentimeter Platz wurde genutzt, um zu tanzen, dazu sangen alle aus vollen Leibeskräften mit.