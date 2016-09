Neumarkterin erinnert sich an 09/11: "Panische Menschen mit Staub im Haar"

Meike Mai war am 11. September 2001 als Journalistin in New York — Angst kam etwas versetzt - vor 52 Minuten

NEUMARKT/MÜNCHEN - Was hast du am 11. September 2001 gemacht, wo hast du von den Anschlägen erfahren? Für jeden, der alt genug ist, kommen da Erinnerungen hoch, sind Szenen, Fernsehbilder, der ungläubige Schrecken wieder präsent. Meike Mai, die vor 15 Jahren noch Meike Respondek hieß und unter anderem als freie Mitarbeiterin für die Neumarkter Nachrichten schrieb, war selbst in New York, als die Flugzeuge in die Türme des World Trade Center rasten.

Viele Menschen rund um den Globus erinnern sich an die schockierenden Bilder, die am 11. September 2001 über die Bildschirme flimmerten. Foto: F.: Mario Tama/ AFP



Im Gespräch erinnert sich die nun 38-Jährige an diesen Tag und die Zeit danach. Während des Studiums hat sie in New York zwei Praktika gemacht, beim Washington Journal und bei der deutsch-jüdischen Zeitung „Der Aufbau“. Gewohnt hat sie in Harlem bei einer Freundin, die ebenfalls als Journalistin arbeitete, für die dpa.

Zusammen haben sie stets morgens die lokalen Nachrichten im Fernsehen angeschaut – so auch am 11. September 2001, „da war ich gerade dreieinhalb Monate in der Stadt“, sagt Mai. Ein sehr schöner, klarer Tag war es mit strahlend blauem Himmel. Die Nachricht, dass ein Flugzeug ins World Trade Center gekracht ist, klang zunächst wie ein Unfall. Die beiden Journalistinnen wollten hin, um darüber zu berichten. Harlem, wo die beiden wohnten, ist an der oberen Spitze Manhattans, das WTC lag downtown, also im unteren Bereich. Alle anderen, erinnert sich Meike Mai, strömten genau in die Gegenrichtung: in Sicherheit, weg vom einstürzenden Turm.

Busse und U-Bahnen verkehrten nicht mehr, und Meike Mai und ihre Freundin stiegen kurzerhand in ein Taxi – der Fahrer war mit einer Insassin bereits Richtung Downtown unterwegs: Die Frau wollte unbedingt ihre Freunde suchen, die sich im Bereich des Trade Centers aufhielten und ließ die beiden Journalistinnen mit einsteigen.

Während der Taxifahrt erfuhren die drei Frauen und der Fahrer vom zweiten Flugzeug, das in den anderen Turm geflogen war. Jetzt sah die Lage anders aus: Der Taxifahrer bekam Angst und wollte nicht weiterfahren. „Wir versprachen ihm immer mehr tip, also Trinkgeld, und er fuhr uns noch eine Strecke, aber dann war ihm auch das Geld nicht mehr wichtig“, so Mai. Sie stiegen aus, Menschen „mit Staub im Haar und Panik im Gesicht“ liefen ihnen entgegen.

Im Zickzack-Kurs arbeiteten sich die beiden jungen deutschen Frauen vor, näher zu den Türmen. Ein Militärangehöriger — sonst im New Yorker Stadtbild nicht zu sehen — wollte sie aufhalten: „Get back, this is war zone here“ („Gehen Sie zurück, hier ist Kriegsgebiet“).

Rauch noch drei Wochen später

Dann sahen sie Trümmer und Staub und dann die Rauchsäulen — die rauchten sogar noch drei Wochen später, wie Meike Mai beim späteren Rückflug nach Deutschland vom Flugzeug aus beobachtete.

Meike Mai war damals vor Ort und erinnert sich noch genau daran. Foto: F.: privat



Schließlich ging es nicht mehr weiter. Die beiden sprachen mit einem Vater, der seinen Sohn suchte — der arbeitete im 60. Stockwerk eines der Türme. Von der Straße wurden alle Passanten evakuiert, so landeten Meike Mai und ihre Freundin in einer Wohnung; von oben aus konnten die beiden das Geschehen verfolgen.

Das normale Handy-Netz war zusammengebrochen, doch Mais Freundin konnte mit ihrem deutschen Handy noch telefonieren und hatte mehrere Schalten fürs Radio gemacht. Besonders gespenstisch, erinnert sich Mai, war es, dass New York, diese laute Stadt, immer stiller und schließlich ganz ruhig wurde. Nur noch Düsenjets waren zu hören, die über das Haus flogen. Das war beklemmend, aber richtige Angst hatte Meike Mai in dem Moment nicht, sagt sie: „Ich habe funktioniert, aber nicht kapiert“, — das sei wie ein Schutzprogramm, das sie handlungsfähig erhalten habe.

Von der Aufbau-Redaktion aus konnte sie dann per Mail nach Deutschland Kontakt aufnehmen, ihrer Familie signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Und von dort aus schrieb sie auch Texte, die in den Neumarkter Nachrichten erschienen.

Auf Bushs Rede ein Tequila

Die Angst kam etwas versetzt: Als Meike Mai einige Tage später in einer Bar eine Rede des damaligen Präsidenten George W. Bush hörte, sagte er „Who‘s not with us, is against us“ („Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.“). „Da dachte ich: Das ist richtig gefährlich, weil so ein dummer Mensch am Knöpfchen, an der Macht ist, einer, der nur schwarz-weiß denkt.“ Mit ihren Freunden hat sie dann „einen Tequila getrunken und ein bisschen geheult“. Das war der Moment, an dem sie die Tragweite des 11. Septembers kapiert hat, meint sie rückblickend.

„Es war eine Zeitenwende, die bis jetzt andauert“, sagt Meike Mai heute: Die Überwachung, die Terror-Angst — das hat hier seinen Anfang genommen. Vorher war es einfach, in die USA einzureisen; das hat sich grundlegend geändert, wie sie schon damals bei ihrer Rückkehr nach Deutschland wenige Wochen nach dem 11. September, erlebte. Auch am Frankfurter Flughafen hatte das Auswirkungen: „Ich habe dort vorher noch nie deutsche Soldaten mit der Waffe im Anschlag gesehen.“

Am 11. September denkt Meike Mai nicht speziell an die Anschläge; auch ihre Liebe zu New York ist davon nicht getrübt, aber doch entscheidend geprägt: „Ich habe die Stadt in den schönsten und den schlimmsten Stunden erlebt — das verbindet mich mit ihr“, sagt sie. Immer wieder ist sie seither nach New York gereist, hat dort auch 2003 noch einmal gearbeitet und während ihres Volontariats bei Burda eine schwangere Kollegin vertreten.

Jetzt lebt sie in München und arbeitet für die Zeitschrift Elle. Bis heute fliegt sie gern nach New York: „Die Energie der Stadt haut mich jedes Mal um, New York pulsiert — das gefällt mir.“

MAGDALENA KAYSER