Neumarkterin ertränkte Ärger über Schwiegermutter in Alkohol

NEUMARKT - Es soll die klassische böse Schwiegermutter gewesen sein, die eine 37 Jahre alte Frau in einen seelischen Notstand getrieben habe, den sie mit viel zu viel Alkohol zu ertränken versuchte. Wegen zweier Fahrten im Vollrausch wurde sie von Amtsrichter Rainer Würth zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Das Amtsgericht in Neumarkt Foto: Rurik Schnackig



Sie habe Anfang 2016 zu trinken angefangen, als die Schwiegermutter sie aus dem Haus verwiesen habe, in dem sie seit fünf Jahren mit ihrem Mann, einem Kind aus einer früheren Beziehung und einer gemeinsamen Tochter wohnte. Das Haus gehörte der Mutter des Gatten, der bei der ganzen Geschichte nach Ansicht von Richter Würth eine ziemlich klägliche Rolle spielte.

Der Betreuer, der der Angeklagten bei Gericht zur Seite stand und bei Bedarf auch übersetzte, schilderte, dass es der Schwiegermutter gelungen sei, den 18-jährigen Sohn der Mutter zu entfremden und Kontakte mit der vierjährigen Tochter zu unterbinden.

Von heute auf morgen sei die gebürtige Osteuropäerin allein auf der Straße gestanden. Eine Freundin habe ihr dann aber zumindest ein Zimmer besorgt und ein kleines Auto zur Verfügung gestellt, mit dem sie auf Arbeitssuche gehen konnte.

Das hätte sie aber nüchtern tun sollen. Am 26. August letzten Jahres wurde sie mit 3,7 Promille am Steuer des Kleinwagens erwischt und am 29. August mit über vier Promille. Klar, dass die Polizei den Führerschein kassiert hatte. Das kümmerte die Frau aber wenig.

Am 1. September wurde sie zwei Mal angehalten. Ohne Fahrerlaubnis war sie los gedüst, was durchaus auf einen angeschlagenen Seelenzustand schließen lässt. Richter Rainer Würth sprach von sich aus von möglicher verminderter Schuldfähigkeit, was die beiden Alkoholfahrten betrifft. Inzwischen hat sich die junge Frau freiwillig in eine zehnwöchige Entziehungskur im Bezirksklinikum in Regensburg begeben. Die hat sie nach Überzeugung der Ärzte erfolgreich abgeschlossen, bleibt aber weiterhin unter ambulanter Betreuung.

Sie will, falls es sich als notwendig erweist, um wieder mit den Kindern zusammen zu kommen, eine Langzeittherapie in Furth im Wald antreten. Das könnte die Entscheidung des Familiengerichts positiv beeinflussen.

Sechs Monate auf Bewährung

Zwar sah auch Staatsanwaltsvertreter Thomas Leykam die besonderen Umstände, aber die enorme Blutalkoholmenge mache eine Freiheitsstrafe unumgänglich, obwohl eigentlich nichts passiert sei. Aber es hätte eine Menge passieren können. Zehn Monate auf Bewährung schienen ihm angebracht und die Anweisung an die Führerscheinstelle, der 37-Jährigen vor Ablauf von 30 Monaten keine Fahrerlaubnis mehr auszustellen.

Beide Kernforderungen seien in ihrer Dimension überzogen, fand Rechtsanwalt Jörg Sodan. An der Schuld seiner Mandantin gebe es keine Zweifel, aber sie sei auf sehr gutem Weg, dem Alkohol auf Dauer abzuschwören. Fünf Monate Haft reichten, so Sodan, aus. Selbstverständlich müsse diese Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Da die Angeklagte sowieso der Führerscheinstelle nachweisen müsse, dass sie keinen Alkohol mehr anrührt, würde eine Führerscheinsperre von 18 Monaten ausreichen.

Richter Rainer Würth entschied auf sechs Monate Freiheitsentzug, der auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Einen Führerschein kann die Frau frühestens in 18 Monaten machen. Wegen der verminderten Schuldfähigkeit habe er nochmal am unteren Rand des Strafmaßes operieren können, erklärte Würth.

