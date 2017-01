Neumarkts Alt-OB Kurt Romstöck ist tot

Neumarkts Altoberbürgermeister Kurt Romstöck ist tot. Der Ehrenbürger der Stadt starb kurz vor seinem 92. Geburtstag.

Das ausgeprägte Interesse für Geschichte war eine Leidenschaft von Neumarkts Alt-OB Kurt Romstöck. © FX Meyer



Für 18 Jahre, von 1972 bis 1990 stand er als Oberbürgermeister an der Spitze der Stadt, bis er in den Ruhestand ging. Romstöck hatte 1972 ein stattliches „Erbe“ übernommen. Mit der Gebietsreform kamen neun frühere selbständige Gemeinden hinzu und die Stadt vergrößerte sich auf einen Schlag um bald 10 000 auf rund 28 000 Einwohner. Die Wirtschaftskrise der 1970er Jahre machte auch um Neumarkt keinen Bogen, Betrieb um Betrieb ging in die Insolvenz.

Romstöck sorgte mit einer gewieften Grundstückspolitik und vielen Beziehungen dafür, dass nach den mageren wieder fette Jahre kamen. Mit dem Innneren und Äußeren Ring wurden Wegmarken in der Verkehrspolitik gesetzt.

Zeitgleich mit Romstöcks Ruhestand als OB begann der Aufbau in den neuen Bundesländern. Im sächsischen Frankenberg sorgte er für den Aufbau der Kommunalverwaltung und die Ansiedlung von Betrieben. Die Stadt zeichnete ihn für seine Leistungen mit der Ehrenbürgerwürde aus.

