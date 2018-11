Neumarkts Fleischerhandwerk kämpft mit Fachkräftemangel

Ehrung der Prüfungsbesten bei der Jahresversammlung der Fleischerinnung — Fördermittel für Umbauten

NEUMARKT - Bei der Jahresversammlung der Fleischerinnung Neumarkt wurden die Prüfungsbesten geehrt.

Jonas Zollbrecht und Tobias Nießlbeck bekamen Urkunden von der Fleischerinnung und der Handwerkskammer von Obermeister Karl Schneider und Lars Bubnick, Geschäftsführer desBayerischen Fleischerverbandes überreicht. © Foto: Siegfried Mandel



Mit der Übergabe von Urkunden der Fleischerinnung durch Obermeister Karl Schneider und der Handwerkskammer durch den Geschäftsführer des bayerischen Fleischerverbandes, Lars Bubnick, wurde die hervorragende Prüfungsleistung von Jonas Zollbrecht (Metzgerei Hecht, Lupburg) und Tobias Nießlbeck (Berg) entsprechend gewürdigt. Getreu dem Titel seiner neuen CD "Metzger sam ma – Metzger bleibm ma" wünschte sich Schneider, dass die beiden Metzgergesellen weiter in ihrem Beruf arbeiten. Diesen Wunsch äußerte auch Lars Bubnick, der auf den Fachkräftemangel hinwies.

Bubnick ging weiterhin auf den Kostendruck unter anderem durch die steigenden Energiepreise und die ausufernde Bürokratie in den Betrieben ein. Von einem Novum bei den Themen Umbauten und größere Anschaffungen sprach der Geschäftsführer im Bereich der Fördermittel für Handwerksmetzgereibetriebe. Nun bestehe die Möglichkeit, Fördermittel zu bekommen, um seinen Betrieb entsprechend aktualisieren zu können. Seinen besonderen Dank dafür sprach er der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber aus.

Zum Thema Mindestlohngesetz stellte Bubnick die Forderung, die Handwerksbetriebe mit der Industrie nicht in einen Topf zu werfen, denn Handwerk sei nicht gleich Fleischwirtschaft. Hier sollte die Dokumentationspflicht der Arbeitszeiten für Arbeitnehmer unter 2000 Euro Bruttomonatslohn in Handwerksmetzgereien wegfallen. Kay Langner vom Veterinäramt Neumarkt gab Informationen über die neuen rechtlichen Anforderungen an die Metzger.

siem