Neumarkts junge Freie Wähler treten mit breiter Brust an

Mitglieder stärken OB Thomas Thumann den Rücken - vor 12 Minuten

NEUMARKT - Mit viel Selbstbewusstsein blicken die Jungen Freien Wähler (JFW) Neumarkt in die politische Zukunft.

Foto: Helmut Sturm Motiv: JHV Freie Wähler Neumarkt 1. Vorsitzender Matthias Penkala mit neuem Vorstand und OB Thomas Thumann und Günter Müller- Kreisvorsitzender © Helmut Sturm



"Wir sind die Speerspitze unserer Partei", so begrüßte Matthias Penkala seine Mitglieder. "Wir sind bestens vernetzt, gestalten als JFW die Freien Wähler mit, sind auf allen Ebenen präsent und knüpfen Kontakte, von denen auch die Freien Wähler profitieren."

Vor sieben Jahren erst mit elf Personen gegründet, zählen die JFW heute 41 Mitglieder. "Stetig steigend", wie Penkala betont. Rückblickend war die Veranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Johann Häusler (FW) zum Thema TTIP die Aktion mit der größten Außenwirkung. "Daran müssen wir noch arbeiten", forderte der Vorsitzende die 25 Mitglieder auf. "Wir müssen mehr von uns reden machen. Die Bürger müssen wissen, für was wir stehen."

Jedenfalls stehen sie hinter Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann. "Du bist jemand, der wenig verspricht, dies aber zu 100 Prozent einhält", sagte Penkala. Thumann zeigte sich beeindruckt von der positiven Mitgliederentwicklung der JFW. "Wir sind nicht die großen Polterer, wir bringen die Angelegenheiten gerne auf den Punkt." So erinnerte Thumann an sein erstes Wahlversprechen, "Bewegung in das Areal am unteren Tor zu bringen". Heute sei dieses Brachgelände ein Vorzeigeplatz. Wahlversprechen Nummer zwei: das Ganzjahresbad. Nach jahrelangen Planungsarbeiten haben die Bauarbeiten begonnen. "Es wird ein perfektes, regionales Bad mit einem tollen Angebot für alle Neumarkter und keinesfalls eine Saunalandschaft für den OB, wie ein Stadtrat befürchtet."

Kreisvorsitzender Günter Müller sieht die FW gut aufgestellt. "Wir haben keinen Knick in der Altersstruktur." Um die Probleme der Zukunft lösen zu können, sei ein freiwilliges soziales Jahr für Männer und Frauen eine Lösungsmöglichkeit. "In 20 bis 30 Jahren steht sonst die Pflege vor dem Kollaps – setzt euch aggressiv ein, die Jungen werden viel zu wenig gehört."

"Special Guest" des Abends war der Direktkandidat der Freien Wähler für den Bundestagswahlkreis, Manuel Werthner aus Amberg. Der 27-jährige selbstständige Maschinenbauingenieur legte den meist Gleichaltrigen dar, dass er das unbedingte Bedürfnis habe, etwas zu bewirken und zum Besseren hin zu verändern. "In unserer schnelllebigen Zeit verschwinden Weitsicht und Nachhaltigkeit immer mehr aus dem Bewusstsein unserer Mitbürger.

Politische Entscheidungen werden immer öfter im Eilverfahren getroffen, ohne die Sachverhalte zu lösen. Ich werde mich für eine Politik der Weitsicht, der Nachhaltigkeit und unseres Wertesystems einsetzen."

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Matthias Penkala, Stellvertreter Julia Haubner, Julia Strobl und Christopher Würz, Kassier Sebastian Schrafl, Medienreferent Sebastian Dippold, Kassenprüfer Svenja Schreiner und Sebastian Niebler.

HELMUT STURM