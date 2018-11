Neumarkts Münsterkrippe ziert Hochglanz-Kalender

NEUMARKT - Rechtzeitig zur Eröffnung des Neumarkter Christkindlmarktes hat auch der Kirchenpatron Johannes der Täufer das Krippenpodium im Münster frei gemacht für das Weihnachtsevangelium.

Mit viele Liebe zum Detail ist die Münsterkrippe gestaltet worden. Sie zeigt den Erzengel und die Jungfrau Maria am Spinnrad.



Mit viele Liebe zum Detail ist die Münsterkrippe gestaltet worden. Sie zeigt den Erzengel und die Jungfrau Maria am Spinnrad. Foto: Foto: Josef Wittmann



Seit Sonntag grüßt der Krippenengel die Jungfrau Maria mit seiner silbernen Lilie in der Hand und dem uralten Gruß "Ave Maria, gratia plena; dominus tecum..." auf den Lippen. Er trifft die Gottesmutter bei der Arbeit am Spinnrad an. Zwischendurch hat sie wohl im Lukas-evangelium gelesen, das aufgeschlagen auf dem Tischchen neben ihr liegt. Gabriel trifft sie also nicht gänzlich unvorbereitet an. Wer genau hinsieht, entdeckt auch den Krippenhund "Fritz". Der ist von der himmlischen Erscheinung irritiert und bellt den Erzengel nach Kräften an. Dieses Jahr ist übrigens geplant, im Advent auch noch den Besuch Mariens bei Elisabeth und die Herbergsuche zu zeigen. Und im Rahmen der Krippenausstellung im Reitstadel wird die Anbetung der Könige gezeigt.

Wer die Münsterkrippe gerne auch mit nach Hause nehmen will oder noch ein hochwertiges und schönes Geschenk für Freunde, Verwandte oder Krippenliebhaber sucht, der kann das heuer ganz legal tun. Denn der Hochglanz-A 3-Wandkalender mit zwölf Monatsmotiven der Krippe aus dem Kirchenjahr ist noch für 10,50 Euro zu haben. Verkaufsstellen sind das Pfarrbüro St. Johannes am Münsterplatz, die Tourist-Info, das Passionsspielbüro in der Rathauspassage und die Buchhandlung Bögl sowie Uhren Mühlbauer am Oberen Markt.

Soziale Hütte

Wer am kommenden ersten Adventssonntag oder am darauffolgenden Montag den Neumarkter Weihnachtsmarkt besucht, kann den Kalender gleich mit nach Hause nehmen. Er wird an diesen Tagen nämlich in der "Sozialen Hütte" angeboten.

Die "Soziale Hütte" ist aber auch an allen anderen Tagen einen Besuch wert, wie die Liste der "Hütten-Besatzungen" zeigt: Leb-Mit-Laden (29. November bis 1. Dezember), Krippenkalender (2./3. Dezember), Pfarrgemeinderat (4. Dezember), Mädchenrealschule (5. Dezember), Moldavienhilfe (6./7. Dezember), Hildegardkreis (8./9. Dezember), Gruppe Strohhalm (10. Dezember), VdK (11. Dezember), Frauenbund (12. bis 14. Dezember), Tansaniahilfe (15./16. Dezember), Combonimissionare (17. Dezember), Wurzhof (18. Dezember), Soroptimist international (19./20. Dezember), Sri Lanka (21./22. Dezember), Wünsche ans Christkind (23. Dezember).

