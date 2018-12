Neumarkts Realschülerinnen holen sich nasse Füße

Der Schlossweiher ist wieder einmal über seine Ufer getreten — Bauhof-Trupp sucht nach der Ursache

NEUMARKT - Landunter am Schlossweiher: Seit Montag früh steht wieder einmal das Wasser auf dem schmalen Weg zwischen Mädchenrealschule und Seelstraße.

„Pack die Badehose ein“. . . Der Schlossweiher hat sich den Weg zwischen Freibad und Mädchenrealschule am Ostufer „einverleibt“. © F.: Günter Distler



Bereits im August, nach den einzig nennenswerten Niederschlägen dieses Sommers, hatte der schmale Weg an genau dieser Stelle mehrere Tage unter Wasser gestanden. Dabei sollte doch die neue High-Tech-Regenrückhaltung an der Sandstraße unter anderem auch solche Situationen meistern.

Denn sie hält das Regenwasser aus den oberen Stadtbereichen zurück, so dass nicht mehr ungeklärtes Mischwasser aus dem Kanal in den Schlossweiher überläuft. Doch vielleicht gibt es ja noch eine weitere Wasser-Zuleitung in der Umgebung, die den Schlossweiher über seine Ufer treten lassen.

In der Stadtverwaltung vermutet man eher ein Abflussproblem, einen verstopften Rechen, in dem sich Laub, Äste oder Unrat gefangen haben und deshalb nur zu wenig Wasser durchlässt. Als Reaktion auf die Nachfrage der Neumarkter Nachrichten hat ein Trupp vom Bauhof den Auftrag erhalten, sich die Sache einmal näher anzuschauen.

Immerhin: Familie Schwan und die Schülerinnen freut‘s. Das Federvieh hat dadurch seine Ruhe vor den Passanten und die Mädels eine gute Ausrede, wenn sie morgens ein paar Minuten zu spät zum Unterricht kommen.

