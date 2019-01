Neumarkts Stolpersteine glänzen wieder

Bündnis für Menschlichkeit und gegen Rassismus hat die kleinen Mahntafeln gereinigt - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Nichts ist so unsichtbar wie ein Denkmal, dass alltäglich geworden ist: Damit die Neumarkter Stolpersteine tatsächlich die Erinnerung wachhalten können, sind sie geputzt worden.

Mit Schwamm und Bürste sind die Stolpersteine gereinigt worden. Nun kann man die Inschriften auf den kleinen Messingtafeln wieder lesen. © Foto: Horst Linke



Mit Schwamm und Bürste sind die Stolpersteine gereinigt worden. Nun kann man die Inschriften auf den kleinen Messingtafeln wieder lesen. Foto: Foto: Horst Linke



Vor einigen Neumarkter Häusern befinden sich Stolpersteine. Sie erinnern an die früheren jüdischen Bewohner, die während der Herrschaft der Nationalsozialismus ermordet oder vertrieben wurden. Das Neumarkter Bündnis. Doch das Messing der kleinen Tafeln oxidiert, wird matt und dunkel, so dass man die Inschriften nur noch schlecht lesen kann. Deshalb hat das Neumarkter Bündnis für Menschlichkeit und gegen Rassismus gestern die Stolpersteine geputzt.

Bilderstrecke zum Thema Stolpersteine in Sulzbürg und Neumarkt In Neumarkt und Sulzbürg hat der Künstler Gunter Demnig 17 weitere Stolpersteine verlegt. Die Messingtafeln erinnern an jüdische Familien, die während der NS-Zeit vertrieben, deportiert oder ermordet wurden.



Anlass war der internationale Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocaust. Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Auch in anderen deutschen Städten reinigten Bürger die dort verlegten Stolpersteine.

"Wir sehen nur, was wir wissen", sagte Heide Inhetveen. Deshalb sei es notwendig, die Erinnerung durch Informationen wachzuhalten. Die Vorsitzende der Initiative Stolpersteine erläuterte bei einem Rundgang den rund drei Dutzend Teilnehmern die Geschichten der Menschen, die sich hinter den nüchternen Daten auf den Stolpersteinen verbergen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail