Neumarkts Wasserwachtler erbrachten 2500 Arbeitsstunden

Zahlreiche langjährige Mitglieder geehrt und ausgezeichnet - 22.12.2016 19:04 Uhr

NEUMARKT - Zur festlichen Weihnachtsfeier der Wasserwacht Neumarkt waren zahlreiche Mitglieder in das griechische Restaurant Achillion gekommen. Es gab ja auch allen Grund zum Feiern.

Die Geehrten bei der Weihnachtsfeier der Wasserwacht Neumarkt. © Foto: privat



Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden der Kreiswasserwacht Neumarkt, Winfried Fügl, gab der Vorsitzende der Ortsgruppe, Jürgen Kastner, einen Rückblick anhand zahlreicher Fotos über das sich zu Ende neigende Jahr.

Anschließend berichtete der Technische Leiter, Roland Kuss, von mehr als 2500 Arbeits- und Übungsstunden, die die Ehrenamtlichen der Wasserwacht 2016 bei Lehrgängen, Ausbildungen und Veranstaltungen geleistet hatten. Für dieses Engagement bedankte er sich bei den Mitgliedern.

Dann wurden im Rahmen der Abschlussfeier noch langjährige Wasserwachtler ausgezeichnet – dies übernahm der Ortsgruppen-Vorsitzende, Jürgen Kastner: Seit zehn Jahren sind Andreas Stiegler, Walter Stiegler, Leon Brüsewitz und Marco Inzenhofer dabei, seit 15 Jahren Svenja Sturm.

Für 20 Dienstjahre dankte der Vorsitzende Susanne Stüdemann und Werner Plank. Gabi Fügl, Roland Ehrnsberger und Robert Frank wurden für jeweils 25 Jahre geehrt. Für stolze 45 Jahre wurde Rosmarie Morris Dank gesagt.

Mit der Wasserwacht-Medaille in Bronze wurde schließlich Matthias Schönherr ausgezeichnet. Die Medaille in Silber bekamen Paul Heerdegen und Marco Inzenhofer, für ihr Engagement in der Jugendarbeit und der Ausbildung in der Ortsgruppe. Ein besonderes Dankeschön ging an Gabi Kunkel für ihre jahrelange Tätigkeit in der Schwimmausbildung. Für Unterhaltung an dem Abend sorgte Zauberer Max, der die Wasserwachtler mit so manchem Zaubertrick völlig verblüffte. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der „Wasserwacht-Weihnachtsband“.

