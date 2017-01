Neumarkts Wirte feiern mit Cocktails und Sambatänzerinnen

Karibische Nacht: Beim „Ball der Gastronomen“ ging es wieder hoch her - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Gastronomen des Landkreises Neumarkt haben im Berggasthof Sammüller eine rauschende Party gefeiert. Für gute Stimmung sorgten singende DJs und eine brasilianische Sambagruppe.

Bunte Blumenkränze sorgten für ein gelungenes Outfit mit karibischem Flair. Foto: Siegfried Mandel



Im Laufe des Abends wurde die Gesellschaft immer lockerer. Unter den Klängen des Duos „Art Duke & Jessi K.“ füllte sich langsam aber stetig die Tanzfläche.

Die singenden DJs überzeugten mit Stimmgewalt genauso wie mit gefühlvollen Duetten. Sie schöpften aus einem umfangreichen Repertoire von über 500 Songs und erreichten so fast jeden der rund 160 Gäste des Gastronomenballs.

Schließlich heizten die Tänzerinnen „Samba do Brasil“ dann erst so richtig ein. Ihre aufwändige Show wird durch die hochwertigen und handgefertigten Originalkostüme aus Brasilien in Szene gesetzt. War es beim ersten Auftritt eine einstudierte Choreographie mit akrobatischen Höchstleistungen, so wurden die Ballbesucher beim zweiten Auftritt aktiv beteiligt und durften sich bei entsprechenden Sambaschritten so richtig austoben.

Mit eiskalten Drinks und Cocktail konnte man seine Betriebstemperatur etwas herunter regeln bei Barkeeper Billy, einem gebürtigen Dominikaner. Cuba Libre oder Mochito waren der Renner.

Für den Gaumenschmaus sorgte Josef Sammüller und seine Mannschaft. Nach der Karotten Kokos Suppe folgte Hähnchenbrust auf Ananas Chutney mit Kokosreis oder Petersfisch auf Papayaragout mit Süßkartoffelpüree. Abgerundet wurde das Menü mit einem karamellisierten Milchkuchen und Mandeleis.

Eine besondere Freude war es dem Kreisvorsitzenden des Dehoga, Gerhard Heidner, nicht nur zahlreiche Wirte aus der Umgebung und dem angrenzenden Umland, Gästen aus Unternehmen und der Politik, sondern auch den Bezirksvorsitzenden Hans Jürgen Nägerl begrüßen zu dürfen.

siem